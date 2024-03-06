Единороссы обсудили с общественниками и властями реабилитацию инвалидов

Встреча прошла по инициативе активистов партпроекта «Единая страна – доступная среда»

В Штабе общественной поддержки Алтайского края прошел круглый стол, посвященный последним изменениям законодательства о социальной защите инвалидов. Встречу представителей общественных организаций и органов власти провела региональный координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Татьяна Ильюченко вместе с председателем общественного совета партпроекта Ириной Яковенко .

В Алтайском крае живут 176,2 тысячи инвалидов. Это 8,1% населения региона. Среднероссийский показатель – 7,5%. Доля жителей края с инвалидностью выросла в 2023 году, это связано в том числе с проведением специальной военной операции. Поэтому единороссы пригласили к общему разговору представителей краевого отделения государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и ветеранских объединений.

Обсуждали последние изменения в медико-социальной экспертизе, об этом из первых уст рассказал руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю Александр Колядо .

Другая тема разговора – обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР), расширение федерального перечня этих средств, использование электронных сертификатов для приобретения ТСР. Такую возможность инвалиды получили чуть больше двух лет назад. Это позволяет им самостоятельного подобрать протез, слуховой аппарат, коляску, ортопедическую обувь и многое другое. Для этого нужно иметь индивидуальную программу реабилитации и банковскую карту национальной платежной системы «МИР». Подать заявление на оформление электронного сертификата можно на портале Госуслуг, в МФЦ, почтовом отделении, Социальном фонде России. Деньги за купленные ТСР специализированным магазинам перечислит федеральное казначейство.

Пользуются ли инвалиды в Алтайском крае современным способом приобретения средств реабилитации? Если нет, то почему и как исправить ситуацию? Об этом говорили на круглом столе.

«Проводим такую встречу в рамках партийного проекта не в первый раз для того, чтобы представители общественных объединений инвалидов были в курсе законодательных изменений, могли обсудить новшества с властями и друг с другом. Состоялся откровенный и очень полезный разговор. Участники круглого стола даже предложили создать на базе штаба общественной поддержки клуб общественных организаций, где они могли бы чаще обмениваться опытом работы и узнавать что-то новое», – рассказала Татьяна Ильюченко.

Взято отсюда.

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