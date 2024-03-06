Единовременные выплаты к 8 Марта получат семьи военнослужащих СВО

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06 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. К Международному женскому дню матери, супруги и вдовы участников специальной военной операции в Липецкой области получат единовременную выплату. Пишут РИА Новости.

По данным источника, размер выплаты составит 10 000 рублей. Подать заявление женщины могут до 30 апреля.

Губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что будет следить за тем, чтобы выплата поступила как можно скорее.

Губернатор Артамонов отметил, что женщины могут обратиться к семейному администратору через систему “Патронаж” или с помощью портала “Госуслуги”. Заявление также можно подать в многофункциональном центре “Мои документы”.

Фото: pixabay.com

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Автор: glavred

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город Горняк