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Единственный способ урегулирования палестино-израильского конфликта назвали в Турции

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Спикер парламента страны заявил, что необходимо создание независимого Государства Палестина

Фото: pxhere.com

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш назвал единственный способ урегулирования палестино-израильского конфликта. Его слова передает TRT Haber.

Куртулмуш заявил, что единственный вариант – реализация резолюции ООН о создании независимого Государства Палестина. Он пояснил, что территория Палестины должна соответствовать границам 1967 года. 

По словам политика, других вариантов закончить конфликт не существует. В любом другом случае противостояние будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что из-за отмены рейсов на территории Израиля застряла российская певица Глюк’oza вместе с семьей.

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