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Единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина прошел в Алтайском крае

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Единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина прошел в Алтайском крае

Волонтеры «Единой России» 16 января провели на базе штаба общественной поддержки Алтайского края и в местных отделениях партии единый день сбора подписей в поддержку президента России.

Среди тех, кто пришел в штаб общественной поддержки на улице Пушкина, 62 в краевой столице, были региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Марина Понкрашева , координатор «Женского движения Единой России» в Алтайском крае Кристина Юстус , депутаты Барнаульской гордумы Вячеслав Перерядов и Николай Савинский , руководитель регионального исполкома Народного фронта Сергей Войтюк и сопредседатель регионального штаба президентского движения Юрий Пургин , председатель комитета краевого отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-майор в отставке Владимир Розовенко . Подписи в штабе 16 января ставили общественники, студенты алтайских вузов и ссузов.

Людьми движет желание поддержать Владимира Путина в непростой внешнеполитической ситуации, в условиях проведения специальной военной операции. Для них он настоящий национальный лидер и верховный главнокомандующий.

«Именно Владимир Владимирович должен быть президентом такой страны, как Российская Федерация, тем более в такое серьезное для нас время», – говорит Владимир Розовенко.

Россия, по большому счету, находится на острие борьбы за мир во всем мире, считает Марина Понкрашева. С Владимиром Путиным страну ждет победа и большое будущее.

«Только единой командой можно достигнуть результатов. Вижу, насколько люди поддерживают президента, ставят свои подписи. Как член команды Путина не могла остаться в стороне», – поделилась Марина Понкрашева.

Владимир Путин не только президент, он в первую очередь человек, говорит Кристина Юстус.

«В 2022 году, объявив о проведении спецоперации, он принял непростое решение ради России и всех нас, взял на себя большую ответственность. Поэтому нужно поддержать нашего лидера, сплотиться вокруг него. Мы – россияне – одна большая семья, а в семье своих не бросают. В семьях принято своих поддерживать, поэтому я поддерживаю Владимира Путина», – сказала Кристина Юстус.

Напомним, сбор подписей в поддержку президента начался в Алтайском крае 23 декабря и продлится до конца января. Для этого 17 пунктов открыты в торговых центрах Барнаула, Бийска, Рубцовска и Новоалтайска. Поставить подпись можно в региональном избирательном штабе кандидата и штабе общественной поддержки Алтайского края.

Взято отсюда.

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