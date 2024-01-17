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Единый день сбора подписей в поддержку Путина провели в Алтайском крае

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Свои подписи уже оставили общественники и депутаты

Единый день сбора подписей в поддержку Путина провели в Алтайском крае

Штаб общественной поддержки Путина / Фото: пресс-служба “Единой России”

Волонтеры “Единой России” провели 16 января единый день сбора подписей за президента России. В этот день в штаб общественной поддержки Алтайского края и в местных отделениях партии на ул. Пушкина, 62, пришли простые жители, депутаты и общественники. Подробности сообщает сайт партии. 

Среди тех, кто пришел выразить поддержку президенту и подставил подпись, были региональный координатор партийного проекта “Новая школа” Марина Понкрашева, координатор “Женского движения Единой России” в Алтайском крае Кристина Юстус, а также депутаты Барнаульской гордумы Вячеслав Перерядов и Николай Савинский.

Штаб посетили руководитель регионального исполкома Народного фронта Сергей Войтюк и сопредседатель регионального штаба президентского движения Юрий Пургин, председатель комитета краевого отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-майор в отставке Владимир Розовенко. Подписи в штабе ставили также студенты алтайских вузов и ссузов. 

По словам общественников, люди готовы поддержать Владимира Путина в непростой внешнеполитической ситуации, в условиях проведения специальной военной операции. Для них он настоящий национальный лидер и верховный главнокомандующий. 

“Именно Владимир Владимирович должен быть президентом такой страны, как Российская Федерация, тем более в такое серьезное для нас время”, – отметил Владимир Розовенко. 

Россия находится на острие борьбы за мир во всем мире, считает Марина Понкрашева. С Владимиром Путиным страну ждет победа и большое будущее.

“Только единой командой можно достигнуть результатов. Вижу, насколько люди поддерживают президента, ставят свои подписи. Как член команды Путина не могла остаться в стороне”, – уверена Понкрашева.

Штаб общественной поддержки Путина / Фото: пресс-служба “Единой России”

Владимир Путин не только президент, он в первую очередь человек, говорит Кристина Юстус.  

“В 2022 году, объявив о проведении спецоперации, он принял непростое решение ради России и всех нас, взял на себя большую ответственность. Поэтому нужно поддержать нашего лидера, сплотиться вокруг него. Мы – россияне – одна большая семья, а в семье своих не бросают. В семьях принято своих поддерживать, поэтому я поддерживаю Владимира Путина”, – сказала Юстус.      

Напомним, сбор подписей в поддержку президента начался в Алтайском крае 23 декабря и продлится до конца января 2024 года. Для этого 17 пунктов открыты в торговых центрах Барнаула, Бийска, Рубцовска и Новоалтайска. Поставить подпись можно в региональном избирательном штабе кандидата и штабе общественной поддержки Алтайского края.

Горняк22

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