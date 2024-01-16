Еды нет: бийские зоозащитники вынуждены кормить котов собачьим кормом

Такой рацион совсем не подходит для кошек, особенно тех, кто перенес операцию

В бийском сообществе защиты животных решают одну проблему за другой: на содержание всех принятых на время питомцев требуется немало средств. Уход за пострадавшими и больными собаками и кошками, лечение, срочные операции и послеоперационный период, обогрев и конечно же, кормление – нужно обязательно. Так, в настоящее время самый острый вопрос встал по кормлению кошек.

– Нам нечем кормить кошек, корма совсем нет, – сознаются в ОЗЖ “Преданность”. – Попробовали опять дать собачий- не едят. Срочно надо закупить еду.

Не лучше ситуация и у собак – у них еды осталось не более, чем на сутки.

– Многие больные пошли на поправку и у них начался “жор”, уже пять мешков корма не хватает в день. Идут морозы к нам, без еды, собаки просто замерзнут, – переживают волонтеры.

1 из 5 Фото: ВКонтакте "Преданность" Фото: ВКонтакте "Преданность" Фото: ВКонтакте "Преданность" Фото: ВКонтакте "Преданность" Фото: ВКонтакте "Преданность"

Чтобы убедиться, что все собранные для животных корма и собранные средства используют по назначения, здесь предлагают приехать лично и “пообщаться с питомцами”.

– Посмотрите, сколько их у нас много! Корм нужен любой сухой для кошек и собак, так же нужен очень корм мягкий (это для травмированных, послеоперационных) Если кто не может приехать к нам, можете передать в городе по адресам.

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Взято отсюда