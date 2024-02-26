Едят трупы и человеческие отходы: это самые опасные виды рыбы – не покупайте никогда

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26 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Гастроэнтеролог Диляра Лебедева предупредила, что сом и пангасиус являются наиболее опасными видами рыбы, их не стоит употреблять в пищу.

Они могут питаться падалью и даже человеческими отходами, отметила специалист.

Она также рассказала, что сазан, язь и карась часто бывают заражены описторхами: паразитами, которые наносят вред внутренним органам человека, прежде всего печени. Такую рыбу лучше не употреблять ежедневно.

В другой группе опасных видов находятся тунец, макрель и акула, которые могут содержать тяжелые металлы ртуть и кадмий, отравляющие организм.

Врач рекомендовала выбирать для приготовления сельдь, скумбрию, минтай, треску и горбушу, так как они содержат необходимое количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые защищают сосуды и помогают предотвращать различные заболевания, как передает «А теперь внимание!» со ссылкой на «Российскую газету».

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

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Автор: glavred

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Горняк22