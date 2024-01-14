Могла ли специалист по недвижимости провернуть крупную аферу в одиночку — вопрос, который еще предстоит решить следователям

Сотрудники Интерпола задержали в Аргентине 37-летнюю жительницу Алтайского края, которая находилась в международном розыске по делу о похищенных миллионах. Людмила Авдюхина несколько лет руководила риелторским агентством «Жилфонд Барнаул» заработала репутацию эффективного менеджера, а потом вдруг сбежала с деньгами клиентов. Сумма ущерба до сих пор точно не известна, но, по предварительным данным, составляет сотни миллионов рублей. Потерпевших — десятки, и некоторые из них полагают, что Авдюхина не могла провернуть крупную аферу в одиночку. Наш коллега, криминальный корреспондент NGS.RU Павел Тиунов выстроил хронологию громкого скандала и выслушал несколько версий произошедшего.

Исчезнувшая с деньгами

О том, что руководитель «Жилфонд Барнаул» Людмила Авдюхина исчезла с деньгами клиентов, стало известно 24 декабря 2022 года. Правоохранительные органы с ходу не смогли прокомментировать инцидент, поэтому алтайским журналистам пришлось собирать информацию по крупицам.

По одной из версий, женщина перестала выходить на связь 19 декабря. На этот день у нее якобы были запланированы несколько сделок по купле-продаже недвижимости, и коллеги забеспокоились, когда директор филиала не явилась в офис. Дозвониться не удалось и до супруга Авдюхиной Егора, который занимал в фирме должность руководителя отдела продаж. Трубку не взяла и дочь Людмилы.

По другой информации, директор заявила коллегам, что поехала отдыхать в Сочи. Позже выяснилось, что Авдюхины были на юге России всего несколько дней, потом через Москву улетели в Стамбул, а в январе 2023 года перебрались в Дубай (ОАЭ). Конечным пунктом путешествия семьи стала Аргентина.

Пока руководитель «Жилфонд Барнаул» переезжала из одной страны в другую, в России события развивались стремительно. После заявления в полицию о пропаже вместе с Авдюхиной крупной суммы денег силовики возбудили уголовное дело. Через несколько дней женщине заочно предъявили обвинение, затем объявили ее в федеральный розыск, а впоследствии и в международный.

Две схемы

Сколько денег могла увезти с собой Людмила Авдюхина, широкой общественности до сих пор не известно. После ее исчезновения в СМИ сначала фигурировала сумма в 50 миллионов рублей, затем в 100 миллионов и, наконец, 200 миллионов. Аргентинские журналисты после задержания сибирячки сообщили, что ее обвиняют в хищении 2 миллионов долларов.

Сегодня известно, что в деле о крупном мошенничестве десятки потерпевших, которые доверили свои деньги директору «Жилфонд Барнаул». По версии следствия, Людмила Авдюхина привлекала средства по двум схемам. При первой клиент, который хотел, например, купить квартиру, заранее вносил сумму в кассу компании, гарантируя сделку. Агентство при этом якобы принимало деньги на «безвозмездное хранение» — после регистрации сделки в Росреестре их должны были передать продавцу.

Вторая схема также была связана с риелторскими услугами. Людмила Авдюхина оформляла договоры займов на покупку недвижимости, по которым обещала инвесторам выплачивать по 13% от суммы займа в месяц. Поручителем по договорам выступала компания «Жилфонд Барнаул».

Сергей Сандаковский считает, что «Жилфонд Барнаул» в истории с исчезновением денег клиентов ведет себя «не как потерпевший». Во-первых, по его мнению, юристы компании намеренно затягивали начало судебных процессов: агентство было зарегистрировано в Москве, поэтому фирма потребовала перенести рассмотрение дел в столичный суд. Пока дела уходили в столицу, «Жилфонд» оформил «барнаульскую регистрацию», после чего дела отправили обратно в Алтайский край. По словам, Сандаковского, весь этот процесс занял около полугода.

— Пока решались вопросы по подсудности, «Жилфонд Барнаул» продал помещение главного офиса на улице Малахова. Покупателем выступил человек, как мы полагаем, аффилированный руководству компании. На сегодняшний день агентство продолжает работать в этом офисе, — отметил юрист.

Наконец, Сандаковский подчеркнул, что представители компании в судах до сих пор не поясняют, какая сумма была похищена Людмилой Авдюхиной у «Жилфонд Барнаул», каким образом она это сделала, где хранились деньги — на счетах или в сейфе, и как женщина смогла вывезти их из страны.

Риелтор-финансист

Управляющий компанией «Жилфонд» Александр Чернокульский в разговоре с корреспондентом NGS.RU заявил, что офис на Малахова в Барнауле был продан как раз для того, чтобы расплатиться с клиентами, потерпевшими от действий Авдюхиной.

— Компания предприняла все усилия для того, чтобы в кратчайший срок всё возместить. Ущерб компенсировали всем, кто являлся клиентом «Жилфонд Барнаул», кто заключал договор на оказание услуг, кто обратился за этой суммой, — отметил он.

На компенсации для примерно 30 клиентов у «Жилфонда» ушло более 42 миллионов рублей, добавил управляющий. При этом он подчеркнул, что Людмила Авдюхина принимала деньги на хранение, «хотя никто не поручал ей это делать»: в барнаульском офисе не было условий для хранения этих сумм.

— Для того чтобы иметь какое-то количество нала, она и придумала такую схемку, — пояснил Александр Чернокульский.

Обсуждая другую схему, управляющий «Жилфонда», подчеркнул, что займы под проценты — инициатива самой Авдюхиной, к которой агентство не имеет никакого отношения. По его словам, будучи директором женщина брала деньги в долг у предпринимателей Алтайского края под поручительство «Жилфонда».

— У нее была активная личная деятельность — к нам это отношения не имеет, это уже ее дела как физлица. При этом, являясь руководителем «Жилфонд Барнаул», она самостоятельно выписывала поручительства общества по своим договорам займа, то есть злоупотребила полномочиями, — отметил Александр Чернокульский.

Резюмируя, он заявил, что клиенты Людмилы Авдюхиной, получив деньги от «Жилфонда», фактически потеряли статус потерпевших по уголовному делу о мошенничестве. Единственным потерпевшим, по его словам, остался «Жилфонд Барнаул». Все остальные, в частности заимодавцы, по мнению управляющего компанией, должны предъявлять претензии лично Авдюхиной, но не агентству.

Конец аргентинских каникул

О том, что Людмила Авдюхина с семьей скрывается в Аргентине, издание «Недвижимость Алтай» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, писало еще в апреле 2023 года. Журналисты отмечали, что женщина и ее родственники фактически не скрываются вовсе: они ездят по городам и живут в гостиницах, используя свои настоящие российские паспорта.

2 января аргентинская газета La Nacion сообщила, что сотрудники Федерального следственного отдела по делам беглецов и экстрадиций отдела Интерпола задержали Авдюхиниу в пригороде Буэнос-Айреса около дома, в котором она проживала. Журналисты со ссылкой на детектива, который разыскивал сибирячку, отметили, что она прибыла в Аргентину с семьей, в сопровождении мужа, дочери и свекрови. Поначалу Авдюхины меняли место жительства каждые 60 дней, чтобы запутать следы, но потом осели в районе Кабальито.

Издание сообщает, что бывший директор агентства недвижимости начала готовить русские блюда на продажу и вложила немалые средства в покупку местной недвижимости.

К 2 января журналисты La Nacion сообщали, что дело Людмилы Авдюхиной было передано в суд для решения вопроса об экстрадиции. Днем позже ТАСС отметил, что российское диппредставительство в Аргентине было не в курсе произошедших событий, поскольку правоохранительные органы не проинформировали дипломатов о ситуации со сбежавшей с чужими деньгами россиянки. С тех пор новой информации по делу не было.

Весной прошлого года директор агентства недвижимости выслушала приговор по делу о крупном мошенничестве. Она обманула клиентов на 17 миллионов рублей — люди отдали деньги и не получили квартиры.

Взято Источник

14.01.2024