Техника для использования жидких удобрений Фото: предоставлено организаторами

В Барнауле прошел семинар по эффективному применению жидких удобрений, который собрал представителей 160 компаний-сельхозпроизводителей со всей страны

В последние годы сельхозпроизводители все больше отдают предпочтение жидким удобрениям. Эксперты считают, что эта технология – одна из самых эффективных инвестиций. Какие преимущества она дает аграриям? Как правильно вносить “жидкое питание” в почву, чтобы повысить урожайность? И какая техника лучше для этого подходит? Эти и другие вопросы обсудили на семинаре в Барнауле.

Колоссальный опыт

Растущий интерес к использованию жидких удобрений в регионе наблюдается в последние шесть лет, вместе с ним расширяется и производство оборудования. По словам гендиректора ООО “ТД Комплекс Агро” Дмитрия Беляева, в плане применения этой технологии Алтайский край имеет колоссальный опыт и опережает другие регионы.

“Сегодня быстро меняются технологии и разные решения, соответственно появляются новые потребности и задачи. Поэтому на семинаре мы хотим комплексно обсудить вопрос технологии внесения жидкого питания, показать те решения, которые уже наработали, и обменяться опытом, чтобы повысить уровень профессионализма наших аграриев”, – заявил Дмитрий Беляев.

Дмитрий Беляев Фото: предоставлено организаторами

Для производителей сельскохозяйственной техники эта встреча – еще и возможность получить обратную связь от тех, кто непосредственно использует их оборудование в полях. Чтобы при необходимости модернизировать свои разработки и сделать их более эффективными в использовании.

“Алтайские аграрии всегда были самыми прогрессивными. В регионе есть достаточно сложные производственные зоны с недостатком влаги и особыми условиями. И предприятиям, которые в них работают, постоянно приходится что-то изобретать и использовать особые подходы, чтобы получить эффективную урожайность. Поэтому в Алтайском крае есть что почерпнуть. И для нас, как производителя техники мирового масштаба, это все-таки драйвер, который помогает правильно конструировать машины”, – отметил торговый представитель компании Amazone в Сибири Андрей Тур.

Меньше затрат – больший результат

Жидкие удобрения – это одна из самых эффективных инвестиций, считает Дмитрий Беляев. По его словам, их применение ведет к снижению себестоимости и позволяет по максимуму использовать вложенные средства. И весь секрет – в “доставке” питания непосредственно в область, где оно потребляется растением.

“Ключевая особенность жидких удобрений заключается в лучшей доступности заключенных в них элементов питания для растений. А прибавка урожая, повышение его качества – уже следствие. Эта технология была известна давно, а вот высокоэффективные методы донесения их до нужного места появились только сейчас”, – отметил главный эксперт компании “АГРОТОР”, кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Чебаненко.

Семинар по жидким удобрениям в Барнауле Фото: предоставлено организаторами

По словам эксперта, в случае перехода с сухих удобрений на жидкие минимальный прирост урожая может составить 10–15%: “Однако в ряде случаев прибавки урожая получаются куда более весомые”.

И на семинаре Сергей Чебаненко представил наиболее эффективные технологии жидкого питания, которые используют в разных регионах страны, и рассказал, в чем им проигрывают сухие удобрения.

Схемы питания и защиты растений постоянно совершенствуются. Вместе с ними модернизируется и техника, которую используют для внесения удобрений в почву. Поэтому часть семинара была посвящена эффективности использования этих машин и разработок, которые постоянно внедряют машиностроительные предприятия.

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Взято отсюда