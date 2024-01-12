Эффективное развитие сельских территорий

По поручению Президента РФ Владимира Путина Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» направлена на сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения РФ на уровне 25%, на достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 70%, а также на повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 54%.

С 2019 года начала реализовываться госпрограмма КРСТ, ее финансирование превысило 185 млрд руб. При этом объем средств каждый год растет. В 2024 году на развитие сельских территорий будет направлено порядка 68,5 млрд рублей. За счет этого будет приобретено или построено более 80 тыс. кв. метров жилья, введено в эксплуатацию более 450 км дорог, реализовано около 1 тыс. проектов благоустройства общественных пространств, а также завершено более 80-ти комплексных инфраструктурных проектов, в рамках которых будут построены и отремонтированы социальные и инфраструктурные объекты.

Ситуацию комментирует Инга Ретивых, доцент кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук.

«На протяжении многих лет идут процессы ускоренной урбанизации. Этому способствуют различные факторы, среди которых – разница в уровне развития городских и сельских территорий с точки зрения комфорта и возможности удовлетворения актуальных потребностей.

Исследования показывают, что при выборе места жительства граждане оценивают возможности трудоустройства, причем учитывается и степень разнообразия предложений на рынке труда. Кроме того, они оценивают возможности получения дохода, удовлетворяющего их жизненные потребности, наличие и качество социальной и инженерной инфраструктуры, а также широту возможностей организации и проведения досуга. За выбор территории люди «голосуют ногами».

Изменить ситуацию может только комплексное развитие сельских территорий. Причем, учитывая существенное отставание села от города по показателям качества жизни, при планировании развития необходимо не только ориентироваться на удовлетворение минимальных существующих потребностей граждан, но и учитывать их развитие, обусловленное динамикой развития технологий», – поделилась Инга Ретивых, доцент кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук.

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Взято отсюда.

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