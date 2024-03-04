Михаил Ефремов Фото: кадр из youtube.com

Окончательное решение по данному вопросу примет суд. Сам артист заявил, что после освобождения планирует вернуться к работе в театре

Актеру Михаилу Ефремову, которого осудили за смертельное ДТП, согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщает News.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным источника, заседание в белгородской колонии № 4 прошло накануне, 3 марта.

Руководство исправительного учреждения направило соответствующие документы в Алексеевский суд Белгородской области, где будет принято окончательное решение по сроку Ефремова.

Дата заседания пока не назначена. Однако дело должно быть рассмотрено в течение 20 дней.

Однако как поясняет ТАСС со ссылкой на региональное УФСИН, Ефремов пока не обращался в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об УДО.

Отметим, что Ефремов отбыл в колонии уже половину срока: его приговорили к восьми годам колонии в 2020 году. Адвокаты актера планируют подать ходатайство на выход по УДО через полтора-два месяца.

Напомним, в июне 2020 года Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого погиб в больнице. Он отбывает срок в колонии в поселке Алексеевка Белгородской области.

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