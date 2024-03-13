ЕГЭ Фото: телеканал "Толк"

Для сдачи единого государственного экзамена в этом году чаще всего выбирали обществознание, профильную математику, информатику и биологию

В 2024 году на сдачу единого государственного экзамена в Алтайском крае зарегистрировано более 10 тысяч человек, на сдачу ОГЭ – более 26 тысяч. Об этом в ходе очередной пресс-конференции в правительстве региона рассказала заместитель министра образования края Лариса Терновая.

На сегодняшний день 99,5% выпускников 11-го класса уже получили допуск к ЕГЭ. 98% выпускников 9-го класса также имеют допуск к ОГЭ.

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