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ЕГЭ с родителями, допуски и популярные предметы: главное об экзаменах в 2024 году

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ЕГЭ с родителями, допуски и популярные предметы: главное об экзаменах в 2024 году

ЕГЭ Фото: телеканал "Толк"

Для сдачи единого государственного экзамена в этом году чаще всего выбирали обществознание, профильную математику, информатику и биологию

В 2024 году на сдачу единого государственного экзамена в Алтайском крае зарегистрировано более 10 тысяч человек, на сдачу ОГЭ – более 26 тысяч. Об этом в ходе очередной пресс-конференции в правительстве региона рассказала заместитель министра образования края Лариса Терновая.

На сегодняшний день 99,5% выпускников 11-го класса уже получили допуск к ЕГЭ. 98% выпускников 9-го класса также имеют допуск к ОГЭ.

Взято отсюда

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