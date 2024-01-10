Рассказываем о скандале, к которому подключились депутаты, звезды и даже глава СК

Пользователей Сети потрясло видео, на котором блогер-миллионник и криптобизнесмен Сергей Косенко бросает своего двухмесячного сына в сугроб. Шокирующие общественность кадры появились в соцсетях 7 января с подписью «Первый полет Лео». После множества комментариев от возмущенных подписчиков Косенко стал утверждать, что на кадрах не настоящий ребенок, а кукла.

MSK1.RU рассказывает всё, что известно о скандале с блогером-миллионником и о нём самом.

Общественное покаяние

Вероятно, Косенко кинул младенца в снег, чтобы снять популярное видео в Куршевеле. Поскольку после этого скандального ролика парочка выпустила еще несколько, в которых уже они по очереди прыгают в снег после бани. За несколько часов видео лайкнули 70 тысяч человек, а в комментариях подписчики обрушились с критикой на молодых родителей.

— Всем, кто переживал, Лео уже спит, — написал Косенко после публикации. — Детям нравится снег. И он очень счастливый.

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Видео: sergey_kosenko / Instagram (деятельность запрещена в России)

Перед публикацией Косенко заявил, что намерен снять «самое популярное видео» в Instagram (деятельность запрещена в РФ) и главную роль в нём должен будет исполнить его сын. А после полученной в комментариях негативной обратной связи и угроз опекой возмутился: «Неужели кто-то поверил, что я буду бросать в снег собственного ребенка?»

Позднее Сергей признался, что просто решил повторить одно популярное видео, которое очень давно видел в социальных сетях. Кроме того, блогер хотел применить знания о съемках вирусного контента — с применением искусственного интеллекта, дипфейков, монтажа и прочего.

— Я не хотел принести вам вред. Сейчас понимаю, что это была плохая идея, поэтому приношу извинения. Всем спасибо за внимание! Любите семью и детей, используйте новые технологии во благо, — написал блогер в соцсетях.

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Видео: Городские порталы

Ополчились депутаты и звезды

Кроме подписчиков Сергея Косенко, видео привлекло депутатов и общественных деятелей. Среди них Екатерина Мизулина и Нина Останина. Они считают, что блогером должны заняться Следственный комитет и ФНС.

— Блогеру-миллионнику Сергею Косенко грозят серьезные последствия за очередную попытку снять хайповое видео. Оправдания, что это на самом деле кукла, не приняты — зрители рассмотрели, как младенец открывает глаза на этих кадрах. Сделал это Косенко на фоне случаев с гибелью детей, которых оставляли без еды и на морозе родители, скажем так, с низкой социальной ответственностью, — написала Останина в своем Telegram-канале.

Глава комитета Госдумы по делам материнства, отцовства и детства считает поступок блогера не просто безнравственным, но и преступным. Она намерена обратиться в СК РФ с заявлением. Вот что депутат сказала нашим коллегам из MSK1.RU:

— Парень трусоватый, потому что заявил, что это был не двухмесячный его сынок, а кукла. Но даже если это была кукла, в любом случае это бесчеловечная модель поведения, которая еще и демонстрируется обществу, — возмутилась Останина.

—Я бы назвала это ударом по институту семьи. Нет ничего более ценного в семье и обществе, чем ребенок, — сказала депутат. По ее словам, 2024 год объявили Годом семьи и он направлен на ее укрепление.

— Для меня чрезвычайно важно, чтобы подобного рода, простите, хайпожоры не наживались на беспомощности детей. Более того, я беседовала с психологами, которые уверяют, что у ребенка уже в этом возрасте в подсознании отпечатывается факт такого пренебрежительного, жестокого обращения. Вполне возможно, что, став взрослым, этот ребенок начнет также вести себя по отношению к своему уже немощному отцу, да и к обществу тоже, — объяснила депутат, комментируя произошедшее MSK1.RU.

Также Останина сообщила MSK1.RU, что у Косенко «есть проблемы с налогами».

— Если бы его налоговики привлекли, он бы уже не стремился так высовываться. Для него главное не ребенок, а еще больше подписчиков, еще больше возможностей напомнить о себе, — добавила она.

— У нас о проблемах с налогами вспоминают только тогда, когда человек переступит через красную черту». Она рассказала, что является соавтором закона о запрете пропаганды жестокости, насилия, треш-стримов в социальных сетях, который еще не вступил в силу.

— Согласно этому закону, парень давно был бы отлучен от социальных сетей и не имел бы возможности там работать. Я считаю, что именно эту меру нужно по отношению к нему применить. Это должно быть и общественно наказуемо, и административно наказуемо, и уголовно наказуемо, — заявила депутат корреспонденту MSK1.RU.

Мимо этой истории не прошла и телеведущая Лера Кудрявцева, которая резко высказалась в адрес Сергея Косенко.

— Не знаю никаких инфоцыган особо, но какой-то блогер Косенко ради видео кинул ребенка в сугроб. Я не комментирую особо поведение зрелых людей (их жизнь, и мне плевать), но когда касается детей — меня клинит. И защищать его могут только те, у кого детей нет, — написала Кудрявцева в соцсетях.

Видео Сергея Косенко, где он бросает ребенка в глубокий сугроб, заметила и глава «Лиги безопасности интернета» Екатерина Мизулина. По ее словам, теперь блогера могут проверить на неуплату налогов.

— Возникает два вопроса. Первый — здоровье и безопасность ребенка. Второй — видео явно постановочное. Тот, кто это придумал, не осознал, что оно бьет по общечеловеческим ценностям и разрушает идеалы трепетного отношения к ребенку со времен рождения младенца Иисуса, которое мы видим на полотнах великих мастеров прошлого и по сей день на рождественских композициях, — написала Мизулина.

После обращений Нины Останиной глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера.

— Блогер Сергей Косенко, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег. Также следователям поручено инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства, — говорится в сообщении.

Врач-педиатр Екатерина Яковлева заявила, что подобные кидания в снег для ребенка смертельно опасны.

— Если это живой ребенок, то это может привести к аксональной черепно-мозговой травме и синдрому встряхнутого младенца, которые имеют необратимые последствия, — рассказала доктор.

По словам педиатра, от попадания снега в лицо может произойти обморожение кожи, кишечная инфекция и даже рефлекторная остановка дыхания.

— Если это кукла, то это стук с двойного дна. Потому что ловить охваты на жестоком обращении с детьми — это за гранью, — высказалась Яковлева.

А ребенок-то чей?

Косенко стал отцом два месяца назад. Ребенка ему родила блогер Sasha Belair, с которой он перебрался в США, откуда продает различные курсы и марафоны, а также учит заниматься криптобизнесом.

В ноябре 2023 года блогер родом из Рыбинска Sasha Belair и ее новоиспеченный жених Сергей Косенко наделали шуму вокруг информации об их отношениях. Будучи на девятом месяце беременности, Саша заявила, что ребенок не от Сергея, а их отношения были по контракту за 3 миллиона долларов. Общественность осталась в шоке от их выходки. Отреагировала и звездный продюсер Яна Рудковская, назвав Сергея хайпожором.

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Видео: Городские порталы

В декабре в крупнейшем зале Москвы, Crocus City Hall, прошло масштабное шоу-медитация, стоимость билетов на мероприятие достигала 333 тысяч рублей. Как жена Сергея Косенко добилась популярности и каким бизнесом владеет — подробнее об этом писали наши коллеги из 76.RU.

Сам Сергей Косенко много лет работает со звездами шоу-бизнеса и интернет-селебами. Он пробовал себя в разных сферах, в том числе предлагал наставничество, торговал курсами по съемке коротких роликов и рекламными подкастами, курсами по криптовалюте и недвижимости в Дубае. Все его проекты оцениваются в миллионы рублей.

Согласно сервису «Контур.Фокус», с 2016 года он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с основным направлением работы «деятельность рекламных агентств». Также за ним числится 8 ликвидированных компаний, которыми бизнесмен владел полностью или частично. Одна из последних закрытых фирм — ООО «Хорошая компания». По финансовым данным, чистая прибыль на конец 2017 года составила 3,9 миллиона рублей.

Ранее мы рассказывали о главных звездных скандалах 2023 года, а также писали, у кого из знаменитостей в ушедшем году родились дети.

Взято Источник

10.01.2024