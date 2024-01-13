Пара Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой вызывает немало пересудов до сих пор — посмотрим, как сейчас живут влюбленные

13 января 2024, 16:0099Написать комментарий

«Почему всех так интересует личная жизнь артистов, не имею потребности об этом рассказывать», — удивлялась Лиза в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!». Желание пары сохранить свою любовь от посторонних глаз вызывает уважение, но именно тайна привлекла к их паре бешеное внимание три года назад, когда неожиданно для всех выяснилось, что они вместе. Тогда Авербуха обвиняли в том, что Лиза слишком молода для него, а Лизу — в браке по расчету. Однако несмотря на все перипетии, пара сыграла свадьбу, родился ребенок, а любовь между Лизой и Ильей видна невооруженным взглядом. Редакция «Городских порталов» решила вспомнить, как начиналась история любви с разницей в возрасте в 21 год.

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А вот за романтическими отношениями фигуриста давно следит вся страна. В 1995 году Авербух женился на своей партнерше по фигурному катанию Ирине Лобачевой. В 2004 году у пары родился сын Мартин.

Но как позже выяснилось, брак Ильи и Ирины идеализировали. До появления в жизни Авербуха «Ледникового периода» всё было и правда в порядке. По словам Лобачевой, затем на мужа стали вешаться молодые девушки и он не выдержал напора. Поводом для развода Ирина называет ситуацию с любовницей.

А вот Авербух уверял, что причиной разрыва стала не измена, а угасание чувств после ухода пары из спорта.

— Если бы у меня появилась другая женщина, а у Иры другой мужчина — всё было бы объяснимо. Но у нас всё сложнее — просто перестало быть хорошо вместе, перестало быть интересно друг с другом. Я не знаю, кто и что говорил Ирине, откуда у нее информация. Повторяю, в какой-то момент в нашей семье сложилась очень тяжелая обстановка. Из-за этого я всё время рвался из дома, видел, что Ира мучается со мной. Ни в коей мере не утверждаю, что виновата Ирина или я. Разрыв происходит между двумя людьми, поэтому ответственны оба, — пояснил он.

«Девочка себе на уме»

Лиза Арзамасова давно выросла из звездной роли Галины Сергеевны в «Папиных дочках». Известна она теперь не только актерской карьерой, но и громким браком. С будущим мужем Арзамасова познакомилась еще в 2010 году.

— Я никогда не забуду проект «Лед и пламень». Мне было 15 лет, когда меня пригласили в нем участвовать. Для меня этот проект стал настоящей сказкой! Я до сих пор с удовольствием катаюсь на коньках и благодарна Илье Авербуху не только за проект, но и за то, что после были еще две ледовые сказки, в которых я принимала участие, — делилась актриса.

Когда именно между Ильей и Лизой вспыхнули чувства, неизвестно, ведь пара тщательно ограждала свою любовь от общественности. По крайней мере, на вопрос, завязался ли роман прямо в 2010 году, актриса в интервью Вячеславу Манучарову отвечала отрицательно.

Когда их роман был раскрыт папарацци — разгорелся скандал. Позже выяснилось — влюбленные уже несколько лет жили вместе в доме на берегу Истринского водохранилища, и Лиза успела найти общий язык с сыном избранника от Ирины Лобачевой. Она, кстати, скептически отнеслась к выбору мужа, что, впрочем, неудивительно.

— Она девочка себе на уме. Порой ведет себя очень наигранно… Плюс ее направляет мать, Лиза с ней очень близка. Пускай они женятся, я не против. Главное, чтобы мой бывший муж не подпускал ее к своей недвижимости и всё оставил нашему сыну, — рассуждала Лобачева.

В декабре 2020 года влюбленные поженились. В августе 2021 года актриса родила сына Льва, и с тех пор ее социальные сети заполнены тематикой материнства. При этом в декрете Арзамасова не задерживалась, быстро вернувшись к участию в спектаклях.

— Я понимаю, что традиционно у нас сложилось так, что папа на работе, деньги зарабатывает, а мама дома: на кухне и в детской. Но мир меняется. Уже нет этого четкого разделения: женщина должна то, мужчина — это. Хотя в целом это вопрос договоренностей в семье. В нашей творческой среде вообще часто всё с ног на голову: кто сегодня рано встал и на гастроли не уехал, тот и главный родитель. Кто вечером спектакль не играет, тот и целует на ночь. Но я всё-таки за то, чтобы исходить из нагрузки каждого. Я не сторонница вешать лишнее на человека, у которого в рабочее время стресс на стрессе. И вообще просто хочется проявить по отношению к любимому заботу, любовь. Мир вокруг нас меняется, но законы любви остаются прежними, — заключила Лиза в интервью «Домашнему очагу».

Скандал вокруг разницы в возрасте

Влюбленные долго скрывали, когда же именно начались их отношения. Впервые Авербух познакомился с Арзамасовой на съемках ледового шоу. Илья признался, что был против участия актрисы в проекте.

— Я считал, что она слишком юная: ей тогда было 15 лет. Возникал вопрос: «А что с ней делать?» У нас всё-таки много танцев про любовь, — рассуждал Авербух.

Спортсмен не скрывал — девушка его сразу очаровала, но, по его словам, их история получила продолжение только через 10 лет, когда Илья встретил 25-летнюю Елизавету.

— Мы просто увиделись. И нам действительно как-то сразу захотелось быть вместе. Мы поняли, что говорим на одном языке. Мне нравится ее какая-то определенная беззащитность перед миром. Она мне всегда нравилась. Я, конечно, думал, что мир ее победит. А тогда я увидел, что, пройдя столько, она сохранила в себе этот ангельский свет — можно над этим смеяться, вымазывать, говорить «сладкий сироп» — я это вижу, чувствую и полюбил. Люблю и надеюсь, это с нами будет всю жизнь, — рассказал счастливый муж и отец.

Про разницу в возрасте фигурист и актриса говорят открыто, понимая все нюансы такого союза.

— Когда она принимала решение выйти за меня, осознанное решение, мы проговаривали в том числе и тему возраста. Так сложилось, что мы встретились в этом промежутке времени: когда один движется к 50, а второй только в середине пути. Я об этом думаю, понимаю, что жизнь не бесконечна, ценю каждый день нашей совместной жизни, — заявил спортсмен в программе «50 вопросов. Спорт» на канале PREMIER.

Как супруги живут сейчас

В декабре прошлого года Илья отметил 50-летний юбилей. Примечательно, что в этом возрасте он — молодой отец.

— У нас очень хорошие тесные отношения с детьми. У меня два сына — Мартину скоро 20, Льву чуть больше двух. Они, кстати, прекрасно между собой общаются. Рад за своего старшего: он сейчас помимо учебы в РАНХиГСе начал карьеру тележурналиста, делает интересные репортажи, путешествует по стране с проектом «Игры будущего». Увлечен дико спортом. А Лева радует тем, что познает мир каждый день, а я познаю его вместе с ним. Конечно, благодарен Лизе за то тепло и любовь, которые царят в нашем доме. Она замечательная мама, жена и хозяйка. Действительно, о таком можно только мечтать, — признавался Авербух в интервью нашим коллегам из «СтарХита».

К тому, что Лиза не была в декрете, Илья относится положительно, говорит, что не хотел бы, чтоб она занималась только бытом и ребенком.

— У нас творческая семья. И для меня крайне важно, чтобы карьера Лизы продолжала развиваться. Мне нравится, как она ротирует предложения: их поступает много, но она уже может позволить себе выбирать те, что реально интересны. Которые являются неким вызовом для нее или привлекают сильным сценарием. Жена задействована, в том числе, и в театре, в нескольких спектаклях. Искренне рекомендую замечательную постановку «ЧП», что означает «через постель», но в ней совсем нет ничего такого, о чем многие могли подумать. Возвращаясь домой, мы стараемся максимально оставлять все наши заботы за дверью, чтобы насладиться семьей. Лиза с удовольствием готовит. Конечно, у нас есть и няня, но, по большому счету, мы выстроили жизнь так, что бытовые истории нам никак не мешают, а наоборот сближают, — рассказал он.

Супруги в браке уже три года. Лиза вернулась к работе в театре и на телевидении, а еще написала несколько детских книг, Авербух также задействован в большом количестве проектов. Фигурист всё также говорит о жене восторженно. Коллеги фигуриста отмечали, что в браке он стал мягче.

— Наверно, я бы не сказал, что стал мягче. Мне кажется, таким и был. Конечно, когда ты живешь один, людям вырисовывается один образ — этакого одинокого волка, а когда ты семейный человек, то совсем другой. Понятно, что мы резонансная пара, которая вызывала разные суждения и эмоции. И, безусловно, приятно было читать добрые отзывы от людей. Мы с Лизой стараемся каждый день сделать счастливым и ценим каждый день, возможно, даже чуть больше, чем все остальные, — заключает он.

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Взято Источник

14.01.2024