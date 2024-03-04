реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Ежегодный конкурс красоты и грации «Миссис Барнаул – 2024» прошёл в краевой столице

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Ежегодный конкурс красоты и грации «Миссис Барнаул – 2024» прошёл в краевой столице

7 участниц в возрасте от 30 до 50 лет демонстрировали на сцене свою красоту, эрудицию, а также вокальные и хореографические данные. Одним из важных условий состязания было наличие детей.

Источник фото: Катунь 24

Юлия Кузичева, модель «плюс сайз», обладатель сразу нескольких корон в различных конкурсах регионального и федерального уровней.

«В 50 лет жизнь не заканчивается, и себя нужно любить в любом возрасте, в любом весе и тогда тебя полюбят окружающие, родные, близкие… И ну, на самом деле 50 лет – это ни о чем», — поделилась модель «плюс сайз» Юлия Кузичева.

Вне конкурса на сцене дефилировали и молодые, и совсем юные модели, которые уже успели заявить о себе на региональном и федеральном уровнях.

«Я радуюсь тому, что сегодня даже 5-летние модели, которые выступали и будут выступать – они сегодня на сцене дарят свои эмоции, улыбки и они красивые и прям несут красоту в мир», — отметила руководитель модельного агентства Татьяны Жилиной Татьяна Жилина.

На конкурсе, который уже несколько лет проводит модельное агентство Татьяны Жилиной, было чему удивиться. Необычные костюмы и смелые подачи, заставили жюри серьезно поломать голову над распределением мест и титулов. Особенно сложно было выбрать, кому достанется золотая корона и титул «Миссис Барнаул». По итогам состязания победила Светлана Жукова.

«Я немножко растеряна, я безумно счастлива, я очень благодарна», — призналась «Миссис Барнаул – 2024» Светлана Жукова.

Теперь Светлане, как победительнице, предстоит защищать корону на «Миссис Сибири» и «Миссис России».

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , ,

горняк22 телеграм
Над Белгородской областью уничтожено три украинских БПЛА

Над Белгородской областью уничтожено три украинских БПЛА

Три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Белгородской областью, сообщило…

Узнать больше
На выездах из Барнаула собрались длинные пробки из-за ДТП

На выездах из Барнаула собрались длинные пробки из-за ДТП

Фото: t.me/vkurse22 Автомобилисты сообщают о ДТП, причиной которых, предположительно, стал…

Узнать больше
«Спасибо, доктор!»: опыт и профессионализм врача помогли спасти жизнь пациента

«Спасибо, доктор!»: опыт и профессионализм врача помогли спасти жизнь пациента

На сайт Министерства здравоохранения Алтайского края поступила благодарность от Ольги…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp