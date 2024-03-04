Ежегодный конкурс красоты и грации «Миссис Барнаул – 2024» прошёл в краевой столице

7 участниц в возрасте от 30 до 50 лет демонстрировали на сцене свою красоту, эрудицию, а также вокальные и хореографические данные. Одним из важных условий состязания было наличие детей.

Источник фото: Катунь 24

Юлия Кузичева, модель «плюс сайз», обладатель сразу нескольких корон в различных конкурсах регионального и федерального уровней.

«В 50 лет жизнь не заканчивается, и себя нужно любить в любом возрасте, в любом весе и тогда тебя полюбят окружающие, родные, близкие… И ну, на самом деле 50 лет – это ни о чем», — поделилась модель «плюс сайз» Юлия Кузичева.

Вне конкурса на сцене дефилировали и молодые, и совсем юные модели, которые уже успели заявить о себе на региональном и федеральном уровнях.

«Я радуюсь тому, что сегодня даже 5-летние модели, которые выступали и будут выступать – они сегодня на сцене дарят свои эмоции, улыбки и они красивые и прям несут красоту в мир», — отметила руководитель модельного агентства Татьяны Жилиной Татьяна Жилина.

На конкурсе, который уже несколько лет проводит модельное агентство Татьяны Жилиной, было чему удивиться. Необычные костюмы и смелые подачи, заставили жюри серьезно поломать голову над распределением мест и титулов. Особенно сложно было выбрать, кому достанется золотая корона и титул «Миссис Барнаул». По итогам состязания победила Светлана Жукова.

«Я немножко растеряна, я безумно счастлива, я очень благодарна», — призналась «Миссис Барнаул – 2024» Светлана Жукова.

Теперь Светлане, как победительнице, предстоит защищать корону на «Миссис Сибири» и «Миссис России».

Взято отсюда.

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