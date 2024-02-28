реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

ЕК работает со странами ЕС над отказом от поставляемого через Украину газа из РФ

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Договор о транзите заканчивается в конце этого года

ЕК работает со странами ЕС над отказом от поставляемого через Украину газа из РФ

Газопровод / Фото: unsplash.com

Еврокомиссия тесно сотрудничает со странами Евросоюза, на которые сильнее всего может повлиять отказ от поставок российского газа. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель ЕК Тим Макфи.

Ранее в ЕК утверждали, что Евросоюз не видит необходимости продлевать транзитный договор о поставках российского газа через Украину – он истекает в конце 2024 года. Страны Европы получают по этому маршруту около 15 млрд кубометров ежегодно.

“Есть различные способы, как до них могут доходить поставки по альтернативным газопроводам, будь то газ, поступающий в Европу через газопровод, или СПГ. Достаточно сказать, что Еврокомиссия тесно работает с затронутыми странами-членами”, – заявил Макфи.Он уточнил, что это Австрия, Словакия, Чехия и Италия, но “в некоторой степени”. Он отметил, что работа входит в рамки более общих усилий по снижению зависимости от поставок российских нефти и газа.

новости Локтевский

Источник

горняк22 телеграм
Синоптики рассказали, вернутся ли в Алтайский край в конце февраля сибирские морозы

Синоптики рассказали, вернутся ли в Алтайский край в конце февраля сибирские морозы

Самая холодная ночь в конце зимы выдастся на 27 и…

Узнать больше
Днем до -5 и преимущественно без осадков: о погоде в Алтайском крае 29 февраля

Днем до -5 и преимущественно без осадков: о погоде в Алтайском крае 29 февраля

На дорогах местами гололедица Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, 29 февраля…

Узнать больше
ВСУ предрекли «новые Авдеевки»

ВСУ предрекли «новые Авдеевки»

Аналитик Фэйнтуш: ВСУ ждут новые катастрофы под Донецком Украинских военных…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp