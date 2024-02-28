ЕК работает со странами ЕС над отказом от поставляемого через Украину газа из РФ

Договор о транзите заканчивается в конце этого года

Газопровод / Фото: unsplash.com

Еврокомиссия тесно сотрудничает со странами Евросоюза, на которые сильнее всего может повлиять отказ от поставок российского газа. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель ЕК Тим Макфи.

Ранее в ЕК утверждали, что Евросоюз не видит необходимости продлевать транзитный договор о поставках российского газа через Украину – он истекает в конце 2024 года. Страны Европы получают по этому маршруту около 15 млрд кубометров ежегодно.

“Есть различные способы, как до них могут доходить поставки по альтернативным газопроводам, будь то газ, поступающий в Европу через газопровод, или СПГ. Достаточно сказать, что Еврокомиссия тесно работает с затронутыми странами-членами”, – заявил Макфи.Он уточнил, что это Австрия, Словакия, Чехия и Италия, но “в некоторой степени”. Он отметил, что работа входит в рамки более общих усилий по снижению зависимости от поставок российских нефти и газа.

новости Локтевский



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