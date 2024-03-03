ЕК считает, что прекращение транзита газа через Украину грозит ЕС “наихудшим сценарие

Евросоюз потеряет около 5% своего газового импорта

Газовая плита / Фото: unsplash.com

Еврокомиссия считает, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины, соглашение о котором истекает 31 декабря 2024 года, грозит Евросоюзу “наихудшим сценарием”. Как сообщает газета Politico, первыми под удар попадут Австрия, Венгрия и Словакия.

В документе ЕК отмечается, что Евросоюз потеряет около 5% своего газового импорта.

“Если эта потеря совпадет с продолжительным периодом холодных температур, это может создать наихудший сценарий для стран ЕС, которые продолжают получать газ через Украину”, – говорится в документе.В ЕК также предупредили, что отказ от транзита через Украину потребует замещения его газом, который проходит через Германию, Италию или Турцию. Это приведет к дополнительным транспортным расходам.

новости Локтевский



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