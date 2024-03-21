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Пластиковые окна в Горняке

Екатерина Климова поразила фанатов образом с откровенным декольте

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Для посещения публичного мероприятия актриса выбрала элегантный облегающий наряд. Многие поклонники отметили, что в этом образе она выглядит грациозно

Российская актриса Екатерина Климова посетила церемонию вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo 19 марта в Большом театре, сообщает “Газета.ru”. Для мероприятия она выбрала облегающее изумрудное платье с глубоким декольте.

Видео с прошедшей церемонии 46-летняя Климова опубликовала на своей странице в соцсети. Образ поразил ее поклонников. Платье актриса дополнила клатчем в тон, золотыми серьгами и атласными туфлями розового цвета.

У Климовой четверо детей от разных браков. От первого мужа она воспитывает дочь Елизавету, которая уже учится в МГУ. От артиста Игоря Петренко она родила сыновей Матвея и Корнея, а младшая девочка Белла родилась в браке с Геллой Месхи.

Ранее сообщалось, что 17-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина выступила в Кремлевском дворце. Девушка вышла на сцену в длинном вечернем платье с глубоким декольте.

*Instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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