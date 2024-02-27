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Эко-волонтёры Барнаула рассказали автомобилистам о влиянии выхлопных газов на качество атмосферного воздуха

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Эко-волонтёры Барнаула рассказали автомобилистам о влиянии выхлопных газов на качество атмосферного воздуха

Эко-волонтёры Барнаула рассказали автомобилистам о влиянии выхлопных газов на качество атмосферного воздуха

Эко-волонтёры Барнаула рассказали автомобилистам о влиянии выхлопных газов на качество атмосферного воздуха

Сегодня, 27 февраля, в рамках реализации проекта «Месяц безопасности» в Барнауле прошла информационно-просветительская акция «Чистый воздух».

Мероприятие организовал комитет по благоустройству города Барнаула совместно с эко-волонтерами Алтайского промышленно-экономического колледжа. Акция прошла на пяти городских площадках: возле торгово-развлекательных центров «Огни», «Пионер», «Гуливер», «Galaxy», а также возле торгового центра «Бум».

Эко-волонтеры рассказали автомобилистам о влиянии выхлопных газов автотранспорта на качество атмосферного воздуха, а также вручили листовки о способах минимизации негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

Как отмечают специалисты отдела охраны окружающей среды комитета по благоустройству, воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду значительно, потому что он является основным потребителем энергии и сжигает большую часть топлива. В результате этого в атмосферный воздух выбрасываются различные загрязняющие вещества, включая оксиды азота, угарный газ и твердые частицы. Своевременное техническое обслуживание и надлежащая эксплуатация автомобиля способствуют уменьшению существенной доли выбросов вредных веществ и улучшению экологической обстановки в городе в целом.

 

Взято отсюда

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