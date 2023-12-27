Экология за нами!

Филиал ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края» завершает ответственную работу в области защиты окружающей среды. В этом году сотрудники филиала успешно завершили ежегодную акцию по сбору отработанных элементов питания – аккумуляторов и батареек.

Совместными усилиями сотрудников филиала за 2023 год было собранно более 14 кг различных батареек.

Батарейки, в том числе и те, которые кажутся малозначительными, такие как формата АА или ААА, могут иметь серьезное воздействие на окружающую среду. Научные исследования показывают, что выбрасывание одной батарейки вместе с обычным мусором может загрязнить более 20 м2 почвы вредными веществами. Металлы, содержащиеся в батарейках, такие как цинк, никель, ртуть, могут нанести необратимый ущерб нашей экосистеме, делая почву бесплодной и загрязняя наши водоемы. Необходимо и очень важно соблюдать правильность утилизации батареек!

Для снижения вреда, вызванного излишком отработанных батареек, существуют специальные методы их утилизации, которые доступны каждому из нас. Многие организации и предприятия предлагают программы по сбору отработанных батареек для последующей утилизации. Это позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и предотвращать накопление опасных веществ.

Привлечение детей и молодежи к проведению подобных акций играет важную роль в формировании их понимания важности бережного отношения к нашей планете. Обучение детей принципам экологической ответственности и участие их в таких мероприятиях — это важный шаг к формированию экологически грамотного общества.

Взято отсюда.

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