Гибриды позволяют экономить топливо, но стоят дороже своих обычных аналогов

Продолжается мода на электрокары и гибридные автомобили, доля продаж таких машин растет как в РФ, так и во всём мире. И если будущее чистых электромобилей в нашей холодной стране пока еще представляется весьма скромным, то гибриды (бензиновый двигатель плюс электромотор) уже пользуются заметным спросом. Правда ли, что это позволяет экономить недешевое ныне топливо, насколько дороже такие авто и какие у них есть проблемы — далее в нашем материале.

Самая последняя тенденция на рынке новых автомобилей — ввоз последовательных гибридов, это когда бензиновый двигатель механически не связан с приводом колес, он используется только как генератор тока. А в движение машину приводят два электродвигателя, к примеру, мы рассказывали о китайских кроссоверах AITO M7 и LiXiang L7. Но это всё же дорогие новые автомобили не для всех, массового покупателя больше интересуют подержанные гибриды классического параллельного типа (основной двигатель, вспомогательный электромотор, небольшая батарея). Они могут быть подзаряжаемыми от внешней розетки (Plug-in, PHEV) или неподзаряжаемыми (только от внутреннего генератора, HEV).

Основными плюсами гибридов считаются экономия топлива и динамика — возможность дополнительно использовать мощности электромотора для быстрого старта или ускорения при обгоне. Так что же, реально с таким авто можно сэкономить недешевый нынче бензин? И насколько?

— Действительно, за 2023 год вырос спрос на гибриды, его еще дополнительно подстегнул запрет правительства Японии на экспорт гибридных автомобилей. Что касается параллельных гибридов, таких как Toyota Prius, Toyota Aqua, Nissan Note e-Power, их любят за то, что они позволяют значительно сэкономить на топливе. Если обычный бензиновый автомобиль с объемом двигателя 1,8 литра расходует в городском цикле порядка 10 литров на 100 километров, то у той же Toyota Prius расход вдвое меньше. А в основном такие автомобили как раз и используются в городском цикле, — рассказывает менеджер по связям с общественностью компании «РДМ Импорт» Михаил Крылов.

А если посмотреть на паспортные данные схожих по характеристикам обычных моделей и аналогов-гибридов? Вот, к примеру, кроссовер Mitsubishi Outlander 3-го поколения с мотором 2,4 литра, на примере которого мы видим, насколько велик разрыв в расходе топлива в городском цикле:

Mitsubishi Outlander — 10 литров;

Mitsubishi Outlander, гибрид — 6,5 литра.

В смешанном цикле (город плюс трасса) разница в расходе несколько сокращается, но опять же это зависит от модели.

Nissan Note 1.2, 2-е поколение — 5,1 литра;

Nissan Note 1.2, гибрид — 2,9 литра.

Lexus NX300, 1-е поколение — 7,9 литра;

Lexus NX300h, гибрид — 5,4 литра.

Lexus RX350, 3-е поколение — 9 литров;

Lexus RX450h, гибрид — 5,3 литра.

А что говорят специалисты по продаже авто и обычные автовладельцы, каковы реальные отзывы?

— Я и сама сейчас владелец гибридного автомобиля, больше года. Основные плюсы — реально ощутимая экономия топлива. Мой пример: в год наезжаю больше 30 тысяч километров, при самых сильных морозах в этом году расход составляет литр на 15,6 километра. Летом расход был литр на 17,8 километра. Автомобиль: мотор — 1,8 л, микроавтобус. Более мощная динамика по сравнению с бензиновым двигателем при том же объеме, более приемистая, хорошая динамика разгона, — рассказывает Алена Гулина, представитель компании «Сибирь-Япония». Отметим, что в пересчете на привычный формат расхода «литры / на километры» указанные параметры составляют 6,4 и 5,6 литра на 100 километров.

— Расход, несмотря на ее массу и объем двигателя в 3,5 литра, детский благодаря гибридной установке, — говорит владелец Lexus RX450h.

— В прошлое лето ездили на Домбай, скорость на круизе поставил 90 км/ч, и наслаждался дорогой, расход порадовал, среднее получилось 4 л на 100 км, — отмечает хозяин Toyota Prius с 1,8-литровым мотором.

— Расход топлива сильно зависит от стиля езды. У меня он сейчас составляет около 4 литров, и я езжу при этом не очень экономно. В городе реально достичь и 3 литров на сотню, а вот на трассе всё зависит от скорости движения, — рассказывают о гибриде Nissan Note 1.2.

— Экономичность — просто кайф. Где вы видели, чтобы зимой в -14 «двушечный» мотор «хавал» всего лишь 8 литров? — отмечает владелец минивэна Honda Stepwgn с двигателем 2 литра.

Но это всё о плюсах, а ведь есть и минусы. Дополнительные агрегаты гибрида — силовая батарея и инвертор (преобразователь постоянного тока батареи в переменный ток для электромотора) — могут потребовать дополнительных усилий на обслуживание. Батарея может со временем потерять свою мощность заряда, что сведет на нет выгоды от экономии топлива. У инвертора же слабое место — постоянна работа в режиме высокого нагрева от электротока, и если будет сбой в системе охлаждения этого агрегата (а она у него своя), он может выйти из строя, что повлечет затраты на замену.

Однако основной недостаток гибрида — более высокая стоимость по сравнению с аналогичной бензиновой моделью. Еще и выбор невелик, а значит, сложнее найти подходящий по цене/качеству вариант.

— Насколько сильно гибрид дороже, зависит от автомобиля. Toyota Prius не сказать что стоит больше, чем аналогичная Toyota с мотором того же объема. А если речь идет, например, о гибридном Lexus RX 450h, то такие машины на вторичном рынке гораздо дороже, разница может достигать 1 миллиона рублей по сравнению с обычным бензиновым Lexus RX 350, — отмечает Михаил Крылов.

Да, действительно, гибридный Lexus RX 450h, скажем, 2012 года выпуска стоит в среднем 3,1 миллиона рублей, обычный же Lexus RX 350 — 2,3 миллиона рублей. Гибридный Honda Stepwgn 2019 года оценивается в 3–3,2 миллиона, обычный Honda Stepwgn — в 2,5–2,6 миллиона. За кроссовер Mitsubishi Outlander 2019 года попросят 3,3 миллиона против 2,7–2,8 миллиона за обычную версию.

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Взято Источник

19.01.2024