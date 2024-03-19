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Пластиковые окна в Горняке

Экономьте батарею только так. Ближайшие сутки телефон точно не отключится

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18 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В современных реалиях многие люди сталкиваются с одной общей проблемой – постоянная разрядка их мобильных телефонов. Существует несколько эффективных методов, которые помогут сократить потребление заряда батареи. Как пишут Белновости.

Оптимизация экранных настроек является одним из самых энергоэффективных методов. Дисплей – одна из самых жадных по энергии частей смартфона. Уменьшение яркости экрана и сокращение времени блокировки после неактивности могут значительно продлить заряд батареи. Кроме того, отключение функций, таких как автоматическая яркость и анимации, также способствует увеличению работы устройства от одного заряда.

Следующий совет связан с управлением приложениями. Многие приложения продолжают работать в фоновом режиме и потребляют энергию процессора и батареи, даже если мы их не используем. Поэтому важно регулярно проверять активность приложений и закрывать их. Также стоит регулярно просматривать список установленных приложений и удалять те, которые более не нужны.

Еще один полезный совет – использование режима энергосбережения. Почти все современные смартфоны предлагают режим энергосбережения, который сокращает активность некоторых функций устройства, чтобы продлить время работы от батареи. Этот режим следует включать, когда нужно продлить срок службы телефона до следующей зарядки.

Не забывайте отключать ненужные функции. Существует множество функций, которые могут активно потреблять энергию, такие как Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC и другие. Если они не используются, нет смысла оставлять их включенными.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

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