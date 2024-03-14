С 2021 по 2023 год было похищено более 19,8 млн рублей, которые принадлежали организации. Деньги обвиняемая легализовала покупкой жилья в Санкт-Петербурге

Бывшего директора филиала страховой компании в Алтайском крае обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, сообщили в региональном СКР.

Речь идет о директоре филиала “РСХБ-Страхование” в Барнауле. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере, а также в легализации денежных средств.

По данным следствия, в 2021 году обвиняемая заключила агентский договор со своим знакомым предпринимателем об оказании им услуг в сфере сельскохозяйственного и имущественного страхования юридических лиц.

По договору в обязанности предпринимателя входил поиск клиентов, страхование их и получение вознаграждения. Однако фактически данная работа осуществлялась сотрудниками филиала, а деньги в качестве агентского вознаграждения получал предприниматель, который в свою очередь возвращал их обвиняемой.

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