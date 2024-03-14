реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Экс-директор страховой фирмы в Барнауле похитила деньги и купила квартиру

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

С 2021 по 2023 год было похищено более 19,8 млн рублей, которые принадлежали организации. Деньги обвиняемая легализовала покупкой жилья в Санкт-Петербурге

Бывшего директора филиала страховой компании в Алтайском крае обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, сообщили в региональном СКР.

Речь идет о директоре филиала “РСХБ-Страхование” в Барнауле. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере, а также в легализации денежных средств.

По данным следствия, в 2021 году обвиняемая заключила агентский договор со своим знакомым предпринимателем об оказании им услуг в сфере сельскохозяйственного и имущественного страхования юридических лиц.

По договору в обязанности предпринимателя входил поиск клиентов, страхование их и получение вознаграждения. Однако фактически данная работа осуществлялась сотрудниками филиала, а деньги в качестве агентского вознаграждения получал предприниматель, который в свою очередь возвращал их обвиняемой.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Суд отложил вынесение приговора уроженке Алтайского края Марине Раковой

Марина Ракова Фото: Telegram-канал "Московские суды общей юрисдикции" Оглашение приговора…

Экс-директор страховой фирмы в Барнауле похитила деньги и купила…

С 2021 по 2023 год было похищено более 19,8 млн…

Уроженец Алтайского края Андрей Кнорр стал топ-менеджером компании Сибагро

Андрей Кнорр и Владимир Мазур Фото: depagro.tomsk.gov.ru В сентябре 2023…

Врач рассказал, почему люди болеют в марте и как…

Болезнь Фото: pixabay.com Чаще всего в марте люди жалуются на…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp