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Экс-директора барнаульского “Жилфонда” Людмилу Авдюхину задержали в Аргентине

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Дело передали в суд, который должен будет вынести решение об экстрадиции

Экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилу Авдюхину задержали в Аргентине

Фото: vk.com/lydmilaavdyhina

В Аргентине 2 января задержали Людмилу Авдюхину, объявленную в международный розыск по обвинениям в мошенничестве на 100 млн рублей в Барнауле, пишут “Известия” со ссылкой на газету La Nacion.

Напомним, в декабре 2022 года Авдюхина похитила более 100 млн рублей, принадлежавших клиентам и самой компании “Жилфонд Барнаул”, и скрылась за рубежом. Авдюхину объявили в розыск. Ранее сообщали, что экс-директора обнаружили в Аргентине.

“Авдюхина прибыла в Аргентину в январе 2023 года. Ее задержали рядом с местом проживания. Дело передали в суд, который должен будет вынести решение об экстрадиции”, – отмечает издание.

По данным аргентинской газеты, задержанная часто меняла адреса, чтобы ее было тяжелее поймать, при этом через подставных лиц она инвестировала в недвижимость.

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