Экс-главу офиса Вагнера в Новосибирске обвинили в краже 500 тысяч рублей

Деньги. Мошенничество Фото: pixabay.com

Факт хищения обнаружили тогда, когда одному из бойцов СВО понадобились деньги на операцию. Из 500 тысяч на счете осталось лишь около 200 рублей

Экс-главу новосибирского офиса ЧВК “Вагнер” Дмитрия Болотского заподозрили в краже 500 тысяч рублей. Эти деньги предназначались для лечения и реабилитации раненых бойцов СВО, сообщает NGS.ru.

Официальный представитель новосибирского офиса ЧВК “Вагнер” с позывным Сип заявил, что Дмитрий Болотский никогда не относился к группе “Вагнер”. По его словам, он работал исполнительным директором “Силового единства Сибири” и только лишь представлялся “вагнеровцем”.

Несмотря на это, Болотский нередко давал интервью и выступал на мероприятиях, которые были связаны с деятельностью “Вагнера”. Так, на одном из них он заявил об организации реабилитации для участников СВО на севере региона. Позже выяснилось, что никакой реабилитации не было.

Правда вскрылась, когда одному из “вагнеровцев” потребовалось на операцию около 270 тысяч рублей. В ответ на просьбу выделить деньги Болотский заявил, что у него нет доступа к счету.

Бойцы “Вагнера” пошли разбираться к Дмитрию, куда делись деньги: на счету из 504 тысяч осталось всего около 200 рублей. Болотский не смог ничего объяснить. В итоге он пропал после сентября 2023 года вместе с деньгами, которые скидывали участники СВО для раненых товарищей.

Несмотря на ситуацию, бойцы собрали необходимую сумму на операцию раненому военному. “Вагнеровцы” Болотского не искали: заявили, что стараются сделать все по закону. Возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”.

Кроме того, известно, что в отношении Болотского ведется 14 исполнительных производств по долгам на общую сумму более 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай у владельца туристической базы украли более 500 тысяч рублей. Недобросовестный подрядчик тратил деньги не на закупку материалов для строительства, а на собственные нужды.

Источник

горняк

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