Раиса Лукутцова Фото: vk.com/spravedlizavk

Официального подтверждения информации о смерти Лукутцовой пока нет. Предполагается, что она не несла криминального характера

В Москве умерла бывший председатель Российского Красного креста Раиса Лукутцова. По данным KP.ru, ее тело нашли 15 января в квартире на Новочеремушкинской улице.

По предварительной информации, смерть 74-летней Лукутцовой не носила криминальный характер. Предполагается, что она тяжело болела.

Раиса Лукутцова была главой Российского Красного креста с 2006 по 2021 год. Кроме того, она являлась членом Совета по правам человека при президенте с 2012 по 2019 год. Также известно, что в 2022 году она получила условный срок за мошенничество. Ее обвинили в попытке незаконной продажи санатория “Дружба” и осудили на 4 года.

Ранее сообщалось, что в Москве простились с худруком Государственного академического Малого театра, народным артистом СССР Юрием Соломиным. Артист умер на 89-м году жизни.

Взято отсюда