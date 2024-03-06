Экс-курсанта военного училища осудили на 12 лет за шпионаж

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Дело экс-курсанта было рассмотрено в закрытом режиме. Доказательства не исследовали, так как мужчина признал свою вину полностью

В Москве бывшего курсанта военного училища приговорили к 12 годам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа. Об этом сообщает ТАСС .

По информации Ya62.ru , 23-летний Владислав Бояршинов учился в Рязанском высшем военно-воздушном десантном командном училище. Во время обучения он собирал разведданные и информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ.

На момент оглашения обвинительного приговора курсант уже был отчислен из училища по нереабилитирующим основаниям. Свою вину он признал и раскаялся, что стало смягчающими обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае задержали 32-летнего жителя Новоалтайска, который хотел уехать из России, чтобы служить на стороне Украины. Для этого он связался с одним из террористов и по его заданию собирал информацию, а также выслал видео с собственной присягой собеседнику.

Взято отсюда.

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