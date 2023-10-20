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Экс-менеджер Роскосмоса Мешков объявлен в розыск за хищение 600 млн рублей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Роскосмос Фото: bazaistoria.ru

Уголовное дело о хищении было возбуждено еще в 2019 году. Спецслужбы заинтересовались Мешковым в 2021 году, сейчас он объявлен в розыск

Бывший топ-менеджер “Роскосмоса” Владимир Мешков сбежал из России после обвинения в хищении более 600 млн рублей из бюджета госагентства. Его заочно приговорили к аресту на 2 месяца, сообщает “Коммерсантъ”.

Срок ареста будет отсчитываться с момента задержания Мешкова в России или с момента его экстрадиции. Бывший топ-менеджер находится в розыске, возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве.

Дело было возбуждено еще в 2019 году, когда Генпрокуратура вычислила махинации при исполнении одного из контрактов. Тогда было украдено около 1 млрд рублей. Деньги, в хищении которых обвиняют Мешкова, были выделены на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

Мешков уволился из “Роскосмоса” в ноябре 2018 года. После этого он занял должность замначальника департамента аппарата полпреда президента РФ в ПФО. Утверждается, что в 2021 году он уволился, а после и вовсе исчез.

Ранее сообщалось, что в Красноярске бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным в хищении более 900 млн рублей.

Источник

город горняк
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