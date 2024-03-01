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Бывшего градоначальника объявляли в федеральный розыск по уголовному делу о махинациях с земельными участками на сумму 54 млн рублей. Но позже суд отменил решение из-за процессуальных нарушений

Бывший мэр Большого Камня Рустям Абушаев получил звание командира приморского добровольческого батальона “Тигр”, сообщает ТАСС.

“Назначение Абушаева главой добровольческого отряда “Тигр” подтверждаем”, – заявили в пресс-службе краевого правительства.

В марте 2023 года против Абушаева возбудили уголовное дело о мошенничестве с землей и ведении бизнеса через доверенных лиц. По данным следствия, незаконно полученную землю фигуранты, среди которых был и чиновник, переоформили на третьих лиц и разделили на 22 участка. После этого подельники распорядились ими по своему усмотрению.

Абушаева заочно арестовали, однако чиновник отправился служить в зону спецоперации и вступил в добровольческий отряд “Тигр”. Во время службы он получил несколько наград.

После этого Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. Позже суды двух инстанций обязали следователей отменить постановление о розыске мэра. В отношении Абушаева производство следственных действий приостановили.

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Взято отсюда