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Экс-мэр Абушаев, которого подозревали в мошенничестве, получил на СВО звание комбата

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Экс-мэр Абушаев, которого подозревали в мошенничестве, получил на СВО звание комбата

Армия России Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil

Бывшего градоначальника объявляли в федеральный розыск по уголовному делу о махинациях с земельными участками на сумму 54 млн рублей. Но позже суд отменил решение из-за процессуальных нарушений

Бывший мэр Большого Камня Рустям Абушаев получил звание командира приморского добровольческого батальона “Тигр”, сообщает ТАСС.

“Назначение Абушаева главой добровольческого отряда “Тигр” подтверждаем”, – заявили в пресс-службе краевого правительства.

В марте 2023 года против Абушаева возбудили уголовное дело о мошенничестве с землей и ведении бизнеса через доверенных лиц. По данным следствия, незаконно полученную землю фигуранты, среди которых был и чиновник, переоформили на третьих лиц и разделили на 22 участка. После этого подельники распорядились ими по своему усмотрению.

Абушаева заочно арестовали, однако чиновник отправился служить в зону спецоперации и вступил в добровольческий отряд “Тигр”. Во время службы он получил несколько наград.

После этого Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. Позже суды двух инстанций обязали следователей отменить постановление о розыске мэра. В отношении Абушаева производство следственных действий приостановили.

Ранее “Толк” писал о том, что осужденная на Алтае за продажу мака для выпечки женщина хочет попасть на СВО. Сейчас одна из участниц громкого макового дела отбывает 10-летний срок.

Взято отсюда

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