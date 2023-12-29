Максим Костенко Фото: Анна Меньшикова

Официально неизвестно, с чем связана очередная смена места работы Максима Костенко. Однако на фоне его ухода проходит присоединение Академии Минпросвещения к Государственному институту просвещения

Экс-глава Минобрнауки Алтайского края Максим Костенко перестал возглавлять Академию Минпросвещения России. Теперь он является и.о. директора Института стратегии развития образования, сообщает “Банкфакс”.

Кроме того, на сайте Института указано, что в должности заведующей научно-аналитическим отделом работает Наталья Костенко, которая, вероятно, является его супругой.

Костенко проработал и.о. ректора Академии реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Минпросвещения РФ несколько месяцев. Сейчас учреждение возглавляет Евгений Малеванов: приказ о его назначении подписали 18 декабря.

Напомним, Костенко начал исполнять обязанности ректора Академии Минпросвещения России в августе этого года. Из Минобрнауки Алтайского края он уволился по собственному желанию в августе 2021 года и с ноября того же года работал в Минпросвещения руководителем департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ.

Взято отсюда