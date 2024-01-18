Экс-посол в Республике Беларусь Александр Суриков дал оценки обстановки в зоне СВО

Мудрый политик Александр Суриков высказал оценки по ситуации, складывающейся в зоне СВО после неуспешных попыток контрнаступления украинских вооруженных сил летом-осенью 2023 года.

«Мы единый народ, сложившийся и живший одной историей, одной, хоть и самобытной (в зависимости от территории) культурой. Задача в воссоединении одного народа. Вот и весь вопрос…» — считает перспективной задачей в отношениях России и Украины экс-Посол в Республике Беларусь Александр Суриков.

Взято отсюда.

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