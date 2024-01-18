Приговор Владимиру Фалилееву должны вынести 19 января

Ленинский районный суд Барнаула/ Фото: amic.ru

Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, которого судят в Барнауле по делу о крупной взятке, произнёс своё последнее слово в Ленинском районном суде Барнаула во вторник, 18 января. Он продолжил настаивать на своей невиновности, сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

В чем обвиняют Фалилеева?

Владимир Фалилеев подозревается в том, что он получал взятки на общую сумму около 11 млн рублей от новосибирского бизнесмена Олега Ярового. За деньги экс-прокурор якобы покровительствовал Яровому. При этом взятки были как в виде денег, так и в виде услуг — например, сторона обвинения считает, что бизнесмен оплатил лечение дочери прокурора в больнице в Германии, а также ремонт и парковку его автомобиля. Также он якобы оказывал покровительство компаниям Ярового и даже прекратил проверку в отношении одной из организаций.

Фалилеева задержали 16 февраля 2022 года, на него завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 К РФ “Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере”. Тогда же его выселили из служебной квартиры, в которой Фалилеев незаконно жил четыре года, пишет НГС.

При этом Олега Ярового от уголовного преследования освободили, так как он решил содействовать следствию.

“Я не похож на самоубийцу”

В Барнауле дело передали для более объективного рассмотрения. Следствие опасалось, что в Новосибирске экс-прокурор может как-то повлиять на решение суда, писал “РБК”.

Своё последнее слово Фалилеев говорил долго — около 35 минут, и снова все обвинения он отрицал. Экс-прокурор рассказал, что успел поработать в трёх регионах России и трудился всегда “добросовестно” и “соблюдая все нормы закона” и “человеческое отношение к своим подчинённым”. И мыслей брать взятку у него никогда не было, отметил Фалилеев.

“Мыслей, чтобы вымогать у него или толкать его [Ярового] к передаче мне каких-то взяток у меня возникнуть не могло. Я не похож на самоубийцу и никогда таких мыслей у меня не было. У нас были дружеские отношения, дружеское общение, были определённые вопросы, которые мы обсуждали, о которых говорили. Была действительно с его стороны помощь в организации лечения дочери в больнице, но эта помощь выражалась только в подсказках, в организации этого лечения, и ни в какие меркантильные интересы это никогда не переходило”, — произнёс Фалилеев.

По словам Фалилеева, Яровой оговорил его, чтобы уйти от уголовной ответственности и освободиться из-под стражи. Предприниматель дал показания против девяти человек, утверждает бывший прокурор. И эти показания были нужны неким “кураторам”, которые свести счеты с Фалилеевым и другими людьми, сказал он. Теперь Яровой “радуется жизни” на свободе, сказал Фалилеев. При этом в показаниях бизнесмен путается и часто меняет даты, сказал экс-прокурор.

При этом доказательств, подтверждающих получение Фалилеевым взяток, нет, утверждает экс-прокурор.

“Не обнаружен ни один предмет взятки. Ни рубля из вменённых мне денег, нет. Не подтверждён ни один факт встречи Ярового со мной, связанный с передачей мне взяток. Ничем не подтверждено его присутствие на служебной даче в те периоды, когда мне приписывается получение взяток. Не изъят ни один журнал въезда на служебную дачу. Нет ничего, что подтверждает, что мы могли встретиться в это время. Никаких злоупотреблений мной по службе не установлено”, — отметил Фалилеев.

Ни золотых унитазов, ни часов

В нескольких случаях Фалилеев утверждает, что в те даты, которые назвал Яровой, он находился в отпуске, в отъезде на лечении, а значит не мог “срывать” проверки, брать взятки и участвовать в других преступлениях, о которых рассказал бизнесмен.

По его словам, все упомянутые бизнесменом случаи получения взяток и покровительства “притянуты за уши”. Например, жалоб на Ярового, которые Фалилеев якобы игнорировал, он вообще не видел, отметил Фалилеев. Ведь до экс-прокурора доходили только “кляузы” на его заместителей и письма депутатов Госдумы. А десятки тысяч жалоб за год он посмотреть не мог, сказал экс-прокурор.

Встреч для передачи денег с Яровым на служебной даче, о которых говорит следствие, тоже не было, настаивает Фалилеев.

Владимир Фалилеев/ Фото: 54.fsin.su

Экс-прокурор попытался убедить суд в том, что не покровительствовал Яровому. И вообще, настаивает экс-прокурор, никаких других доходов, кроме прокурорской зарплаты, у него не было.

“Зарплата была приличная, накопления у меня действительно были. У меня была возможность помогать сыну и дочери, поддерживать их финансово. Денег хватало на помощь и дочери, и сыну в строительстве дома. Расходы на четыре семьи были у меня в течение нескольких лет. То, что я никаких других доходов не имел, подтверждают и попытки следствия найти у меня какие-то золотые унитазы. Но нет не что золотых унитазов, но и часов, и ручек за полтора миллиона. Даже жильем себя не обеспечил — надеялся, что мне перейдёт эта служебная квартира, что я её выкуплю. Но оказался без всего — без жилья и без дорогих вещей. Смешно, что следствие арестовывает винтовку за 10 тысяч рублей. Никаких предметов роскоши у меня нет и не было”, — сказал он.

“Лишение свободы для меня практически смертельный приговор”

Также Фалилеев отметил, что за время службы он заработал много хронических заболеваний и получил инвалидность. К этому привела работа, ответственное отношение к ней и “бессонные ночи”, подчеркнул Фалилеев.

” У меня диабет со всеми вытекающими последствиями каждый день о себе напоминает, сердечные заболевания, отсутствие одной почки, поэтому любой срок лишения свободы для меня практически смертный приговор. Поэтому хочу выразить надежду, что суд проявит свою независимость, даст действительно объективную оценку в ходе судебного следствия и примет справедливое решение”, — завершил свою речь Фалилеев.

После последнего слова суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Его огласят 19 января в Ленинском суде Барнаула.

Отметим, что должность прокурора Новосибирской области Владимир Фалилеев занял в 2015 году. В ноябре 2018 года он досрочно ушёл на пенсию.

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