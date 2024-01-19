Справедливость, суд Фото: unsplash.com

В суде бывший прокурор региона заявил, что более 30 лет посвятил службе в прокуратуре, жил честно, закон не преступал

Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев 18 января выступил с последним словом в Ленинском районном суде Барнаула, сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на адвоката Антонину Бартеневу.

По ее словам, Фалилеев отрицает свою причастность к взятке в особо крупном размере. Бартенева отметила, что ее подзащитный считает, что его якобы оговорил предприниматель Олег Яровой.

“Владимир Фалилеев просил обратить внимание на наличие у последнего мотива для этого, связанного, в том числе с намерением избежать уголовной ответственности за преступление, по обвинению в котором он в тот момент находился в СИЗО. После написания явки с повинной в отношении моего подзащитного Яровой был освобожден из-под стражи. Просил суд объективно разобраться в деле и принять справедливое решение”, — пояснила юрист.

Напомним, Владимира Фалилеева, который в 2015-2018 годах занимал пост прокурора Новосибирской области, обвиняют в коррупции. По версии следствия, прокурор получал взятки от новосибирского бизнесмена за “покровительство” и их общая сумма составила около 10 млн рублей.

Судебный процесс над экс-прокурором начался в октябре в Ленинском районном суде. Его перенесли из Новосибирска из-за возможных связей бывшего силовика.

Взято отсюда