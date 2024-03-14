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Экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца осудили за превышение полномочий

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Экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца осудили за превышение полномочий

Суд. Приговор Фото: pixabay.com

Бизнесмен с помощью силовиков пытался завладеть недвижимостью знакомой предпринимательницы. Стоимость этого имущества составляет полумиллиарда рублей

Экс-прокурору Новосибирска Денису Ференцу назначили 2,5 года условно по двум уголовным статьям, одна из которых – превышение должностных полномочий. Наказание также получили остальные фигуранты дела, сообщает “КП-Новосибирск”.

В 2017 году бизнесмен Олег Яровой при пособничестве экс-начальницы Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Прокуратуры НСО Александры Авериной и гражданского Дмитрия Куклина осуществил ложный донос. Утверждалось, что его знакомая директор аудиторско-консалтинговой группы “Экфард” Наталья Васильева якобы совершила мошенничество. Свидетели Михаил Федосеев и Павел Кулибанов дали ложные показания в отношении “мошенницы”.

Ференец же, превышая свои полномочия, с 2017 по 2018 год получал сведения о собранных доказательствах и ходе расследования дела. Их он передавал Авериной.

Так, высокопоставленные сотрудники прокуратуры злоупотребили своим положением, чтобы выполнить заказ предпринимателя. Впоследствии уголовное дело в отношении предпринимательницы прекратили.

Ференца осудили за превышение полномочий и воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования с использованием своего служебного положения. Авериной же дали 3 года условно за пособничество в даче заведомо ложных показаний и пособничество в заведомо ложном доносе.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере.

Взято отсюда

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