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Экс-разведчик США Риттер: Украина потеряет Одессу, если не признает поражение

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Экс-разведчик США Риттер: Украина потеряет Одессу, если не признает поражение

редактор01 mins

По его словам, главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный уже “бросает в бой последних людей”

Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский может потерять контроль над Одессой, если он не согласится с поражением украинских войск. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

По его словам, главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный уже “бросает в бой последних людей” и вскоре украинские войска могут потерпеть поражение. 

“Думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя, и вопрос в том, как Киев захочет закончить конфликт с политической точки зрения”, — заявил он.

Риттер считает, что если Украина откажется сдаться, то РФ может продолжить наступление и в результате выйти на Одессу. Сейчас у российской армии уже есть все необходимое для дальнейшего вытеснения армии Украины из Запорожской области и ДНР. Если ставка на контрнаступление не оправдается, то возникнут еще больше прорывов войск РФ. 

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