Справедливость, суд Фото: unsplash.com

Конкурсное производство по делу о банкротстве холдинга “СтройГАЗ” продолжается. Его продлили на очередной срок до 4 апреля

Арбитражный суд Алтайского края принял решение взыскать с бывших гендиректоров обанкротившегося строительного холдинга “СтройГАЗ” Виталия Дубинкина и Евгения Ледина сумму в размере 2,7 млрд рублей, сообщает “Банкфакс”.

Кроме того, Ледин должен выплатить еще 236 млн рублей по делу о финансовой несостоятельности компании.

Ранее с заявление о привлечении к субсидиарной ответственности обратилась в суд кредитор Татьяна Белоусова – супруга бывшего сенатора Совфеда от Алтайского края Сергея Белоусова. Она подала иск в марте 2020 года. На тот момент сумма требований составляла 4,3 млрд рублей.

Не исключено, что это стало реакцией на действия конкурсного управляющего холдинга Евгений Заплавы, который просил суд привлечь к ответственности на ту же сумму самого Сергея Белоусова (на тот момент он был сенатором Совфеда – вплоть до октября 2021 года) как одного из бенефициаров “СтройГАЗа”, а также его компанию “Корн”, через которую он контролировал группу.

Согласно судебным документам, в мае 2020 года в отношении парламентария приняли обеспечительные меры в виде запрета на сделки по его земельному участку площадью 300 кв. м в барнаульском садоводстве “Октябрьский садовод” и ареста банковского счета в пределах 4,3 млрд рублей. Банку, который обслуживал “Корн”, запретили списывать ту же сумму с расчетного счета фирмы.

Однако в ноябре 2020 года суд отказал в претензиях к бывшему сенатору, признав при этом достаточными основания для взыскания с Дубинкина и Ледина. Разбирательство по этому вопросу приостановили до окончания расчетов с кредиторами. В итоге оно завершилось почти спустя 3,5 года. За это время сумма сократилась на 1,6 млрд рублей.

Добавим, что в том же 2020 году с Ледина истребовали 6 млн рублей в рамках привлечения к ответственности, а с Дубинкина – 262 млн рублей.

Кроме того, аналогичное заявление поступало и в отношении главного бухгалтера “СтройГАЗа” Нины Даньковой, которая в учете отражала сделки, признанные впоследствии недействительными.

Согласно материалам дела, руководителям компании выдавали наличные из кассы в качестве займов. При этом средства никто не возвращал – обязательства прекращались путем погашения векселей, которые ранее получали аффилированные лица по фиктивным обязательствам. Однако суд не усмотрел поводов для привлечения главбуха к ответственности.

Добавим, что конкурсное производство по делу о банкротстве “СтройГАЗа” продолжается. Его продлили на очередной срок до 4 апреля. В реестр требований кредиторов числится сумма в размере 4,2 млрд рублей. Требования погасили на сумму 718,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что экс-депутат АКЗС получил условный срок по делу о взятках “СтройГАЗа”.

Взято отсюда