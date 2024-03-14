Экс-советник бывшего губернатора Карлина получил срок за растрату почти 100 млн руб.

Фото: Скриншот с канала narodpolitik на youtube.com

Октябрьский районный суд Барнаула приговорил Юрия Карла к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима

Бывший советник губернатора Алтайского края Юрий Карл ближайшие четыре года может провести в колонии общего режима за растрату в особо крупном размере. Октябрьский районный суд Барнаула вынес приговор экс-чиновнику еще 24 января текущего года. В этот же день его взяли под стражу в зале суда. При этом адвокат Карла и его конкурсный управляющий намерены обжаловать это решение в вышестоящем суде.

Карл – политик

Еще в 2011 году на ту пору 25-летний уроженец алтайского села Подсосново Юрий Карл стал победителем проекта “Народный политик”. В качестве награды его назначили советником губернатора региона, тогда эту должность занимал Александр Карлин.

Созвучность фамилий молодого советника и главы региона не могла остаться незамеченной, что породило немало шуток.

Как писал “Алтапресс”, в сентябре 2011 года в пресс-службе краевой администрации подтвердили назначение Карла на должность консультанта-советника ситуационного центра секретариата губернатора региона, но не уточнили его рабочие обязанности.

Известно, что в конце этого же года Карл баллотировался в АКЗС, но безуспешно.

Юрий Карл в 2011 году в период участия в проекте “Народный политик“. Фото: Скриншот видео narodpolitik на www.youtube.com Карл – бизнесмен

В 2014 году Юрий Карл окончательно отошел от политической карьеры. Вместо этого он совместно с партнерами учредил и возглавил компанию “Сибирское Энергетическое Партнерство” (СЭП).

В обязанности Карла входила реализация инвестиционного проекта. По данным из обвинительного заключения (имеется в распоряжении “Толка”. – Прим. ред.), руководитель СЭП должен был заниматься в Новосибирской области строительством горно-обогатительного комплекса по добыче и переработке каменного угля марки “Антрацит”.

Также ему предстояло получить лицензию на добычу на участке Восточнинский Черепановского района.

В этот же период компания привлекала миллионные инвестиции, однако фактически она не развивалась и хозяйственную деятельность не вела.

Юрий Карл Фото: Скриншот с канала narodpolitik на youtube.com Карл – подсудимый

Как рассказал “Толку” представитель потерпевшей стороны и действующий руководитель “СЭП” Антон Попов, практически сразу после создания компании Карл привлек к проекту Станислава Исаева.

Позднее Карл, давая показания в суде, пояснял, что Исаев обещал ему помочь с лицензией и землей. Он же рекомендовал ему в качестве бухгалтера Дину Юракову.

По словам Попова, около трех лет Карл и Исаев “водили за нос” учредителей и инвесторов.

Еще в 2021 году Попов рассказывал “Толку” о том, что с помощью бухгалтера Юраковой и знакомого Исаева из “Альфа-Банка” Карл выводил деньги из компании на счета физлиц.

В итоге следствию удалось отыскать 32 счета, на которые теперь уже бывший руководитель “СЭП” вывел 92 млн 755 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении Юрия Карла возбудили 30 марта 2020 года. В 2021 году оно поступило в Ленинский районный суд Новосибирска, но в мае этого же года было возвращено прокурору для устранения недостатков рассмотрения уголовного дела судом.

По результатам дополнительного расследования в сентябре 2022 года уголовное дело вновь было направлено прокурору Новосибирска для утверждения обвинительного заключения.

В октябре этого же года обвинительное заключение было направлено в Октябрьский районный суд Барнаула, поскольку последний факт вывода денег был установлен в столице Алтайского края. В этом же суде оно рассматривалось вплоть до вынесения приговора.

Всего за этот период прошло 39 судебных заседаний.

Приговор может быть обжалован

До момента оглашения приговора Юрий Карл свою вину так и не признал. Помимо четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Октябрьский районный суд постановил взыскать с осужденного 92 млн 755 тысяч рублей в пользу “Сибирского Энергетического Партнерства“.

Защитник Карла и его конкурсный управляющий уже обратились в Октябрьский районный суд Барнаула с апелляционной жалобой.

По данным Попова, в настоящее время Карл проходит процедуру банкротства в Арбитражном суде Новосибирской области. Юрист уверен, что даже если осужденного признают банкротом, он все равно не сможет списать долги по уголовному делу.

Дата рассмотрения апелляционной жалобы представителей Карла пока не определена. В настоящее время уголовное дело готовится Октябрьским районным судом к направлению в Алтайский краевой суд.

Взято отсюда.

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