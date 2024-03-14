Экс-советника бывшего губернатора Карлина осудили за растрату 92 млн рублей

Юрий Карл намерен обжаловать решение барнаульского суда в вышестоящей инстанции

Юрий Карл / Фото: проект “Народный политик”

Октябрьский районный суд Барнаула приговорил Юрия Карла, бывшего советника экс-губернатора Алтайского края Александра Карлина, к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, пишет “Толк”.

“Суд вынес приговор экс-чиновнику еще 24 января текущего года. В этот же день его взяли под стражу в зале суда. При этом адвокат Карла и его конкурсный управляющий намерены обжаловать это решение в вышестоящем суде”, – отмечает издание.

Напомним, Карл получил должность советника 28 сентября 2011 года в качестве приза за победу в региональном телевизионном проекте “Народный политик”. Причем проработал 25-летний политик в администрации Алтайского края всего два месяца: покинул пост консультанта-советника ситуационного центра секретариата губернатора Алтайского края 9 декабря 2011 года.

В 2014 году Карл совместно с партнерами учредил и возглавил компанию “Сибирское Энергетическое Партнерство” (СЭП), которая привлекала миллионные инвестиции, но при этом фактически не развивалась и не вела хозяйственную деятельность. Как выяснило следствие, деньги из компании выводились на счета физлиц: удалось выявить счета, на которые вывели 92,7 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Юрия Карла возбудили в марте 2020 года.

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