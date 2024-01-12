Кредиты, банкротство Фото: pixabay.com

В материалах суда не уточнили, какой деятельностью занимался шоумен. Есть лишь пометка, что Деулин действовал как самозанятый

Бывший участник команды КВН “Дети лейтенанта Шмидта” 52-летний Андрей Деулин попросил признать его банкротом из-за долга на сумму около 2,5 млн рублей, сообщает “Алтапресс”.

Экс-кавээнщик в ноябре 2023 года обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом. В декабре суд запустил процедуру реструктуризации его долгов до 17 мая 2024 года – Деулин получил возможность погасить задолженность в рассрочку.

Между тем впервые Деулин признан банкротом в ноябре 2013 года. Тогда он был индивидуальным предпринимателем, а сейчас зарегистрирован как самозанятый.

10 лет назад подобную процедуру он проходил после того, как таксист из ИП Деулин, обгоняя машину, попал в ДТП, в котором погибло несколько человек.

После аварии весь автопарк службы такси, а именно более 40 автомобилей, – арестовали. Краевое управление по транспорту также пыталось отозвать лицензии у всех машин, однако суд аннулировал только одну – на такси, которое стало участником ДТП. Однако восстановить свой бизнес у Андрея Деулина уже не получилось.

Кроме того, позже семьи пострадавших в ДТП потребовали, чтобы бизнесмен выплатил им компенсации.

Сама процедура завершилась в 2014 году.

Ранее стало известно, что суд вынес решение по делу сына известного барнаульского бизнесмена Павла Тулина. Дело о банкротстве начали из-за задолженности в 1,7 млн рублей.

Взято отсюда