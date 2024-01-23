Экс-заместителя новосибирского прокурора Любовь Кузьменок начали судить в Барнауле

Любовь Кузьменок связана с делом осужденного 19 января бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева

Любовь Кузьменок (справа) Фото: sfo.gov.ru

В Ленинском районном суде Барнаула 23 января состоялось первое заседание по коррупционному делу Любови Кузьменок – первого заместителя недавно осужденного бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Однако оно прошло без подсудимой. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

В чем обвиняют Кузьменок?

Любовь Кузьменок обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году на новосибирского бизнесмена Олега Ярового поступила жалоба от директора аудиторско-консалтинговой группы “Экфард” Натальи Васильевой. С Васильевой у Ярового был спор из-за того, что она с 2015 года не отдавала ему заем в 34,5 млн рублей. Поэтому Яровой попросил своего друга, прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева возбудить на предпринимательницу уголовное дело о мошенничестве. Указание о возбуждении дела как раз дала Любовь Кузьменок, писал НГС. Затем уголовное дело признали сфабрикованным.

Как прошло первое заседание?

Судебное заседание по делу Кузьменок должно было состояться 23 января в 14:30, однако его отложили более чем на час из-за опоздания адвоката экс-зампрокурора.

Оказалось, что к первому заседанию 23 января Кузьменок так и не этапировали в Барнаул. Поэтому 23 января судья просто отложил заседание на другую дату. Теперь оно пройдет 6 февраля в 13:00 в Ленинском районном суде.

Как идет дело?

О возбуждении против Кузьменок уголовного дела стало известно 14 февраля 2022 года. Затем ее объявили в международный розыск, писал ТАСС, а также заочно арестовали на два месяца. 4 июля Кузьменок задержали в Москве, а затем посадили в СИЗО. Сама экс-зампрокурора утверждала, что не знала, что находится в розыске, а была на лечении в Белоруссии. Также она попросила взять расследование на контроль главу Следкома Александра Бастрыкина. В январе 2023 года Кузьменок этапировали из Москвы в Новосибирск, писал НГС. В Барнаул дело отправили, чтобы Кузьменок не смогла как-либо повлиять на суд.

Кто такая Кузьменок?

Любовь Кузьменок родилась в Казахстане, сначала работала в органах прокуратуры Павлодара, а потом переехала в Новосибирскую область и устроилась в прокуратуре там. В 2014 году она стала заместителем прокурора Новосибирской области, а в 2016 году ей присвоили классный чин государственного советника юстиции третьего класса. В 2018 году она написала рапорт об отставке.

Ленинский районный суд Барнаула/ Фото: amic.ru

А что за дело Фалилеева?

19 января Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор Владимиру Фалилееву по делу о получении должностным лицом крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5,7 млн рублей. Также суд арестовал имущество Фалилеева, лишил его права пять лет занимать государственные должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, чина “государственный советник юстиции второго класса” и почетного звания “Заслуженный работник прокуратуры РФ”.

Также у Фалилеева конфисковали 2,8 млн рублей взятки, земельный участок, автомобиль, ружья и другое имущество. Однако он еще намерен подать апелляцию и добиться пересмотра решения суда.

Суд установил, что Фалилеев получил несколько взяток на сумму около 11 млн рублей от бизнесмена из Новосибирска Олега Ярового за покровительство его компаниям. Кроме того, он приостановил одну из проверок фирмы предпринимателя. Взятки Фалилеев брал в виде денег и услуг – например, его дочери Яровой оплатил лечение в больнице в Германии, также он заплатил за парковку его автомобиля. Помимо этого, Фалилеев получил от Ярового миллион на покупку квартиры.

Кроме Фалилеева и Кузьменок, другими фигурантами дела являются прокурор Новосибирска Денис Ференц и руководитель управления областной прокуратуры Александра Аверина. Первый обвиняется по ч. 1 ст. 286 УК РФ (“Превышение должностных полномочий”), а вторая – по ст. 306 УК РФ (“Заведомо ложный донос”).

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