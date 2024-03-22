Уголовный кодекс РФ Фото: altai-krai.sledcom.ru

Обвиняемый действовал в составе организованной группы: вместе с ним был начальник и главный бухгалтер учреждения. Уголовные дела в их отношении находятся на финальном этапе расследования

Бывшего заместителя начальника специального управления федеральной противопожарной службы №36 МЧС России Бийска Петра Страшных обвинили в присвоении и растрате, сообщили в Управлении Генеральной прокуратуры России по СФО.

По версии следствия, в период с 2013 по 2016 годы обвиняемый, действуя вместе с начальником и главным бухгалтером, совершил хищение у учреждения более 300 млн рублей.

“В целях сокрытия преступной деятельности денежные средства выводились со счетов учреждения под видом оказания сотрудникам организации дополнительной материальной помощи и премирования, а также фиктивного трудоустройства работников”, – пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело передали в Центральный районный суд Барнаула. В отношении других участников организованной группы уголовное дело еще расследуется.

Ранее экс-советник бывшего губернатора Алтайского края Александра Карлина получил срок за растрату почти 100 млн рублей.

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