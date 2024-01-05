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Экскурсия для школьников прошла в храме и музее истории Православия на Алтае

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Экскурсия для школьников прошла в храме и музее истории Православия на Алтае

29 декабря, в канун Новолетия  и в приближении Рождества Христова, в епархиальном управлении состоялась экскурсия по Музею истории Православия на Алтае делегации школьников Барнаульской общеобразовательной средней школы № 91 (пос. Центральный) во главе с учителем этой школы И.В. Рубашкиной.

Экскурсию провели заведующая музеем Н.П. Железникова и экскурсовод Мария Стурова. Дети с большим интересом осмотрели экспонаты музея, выставку детского творчества «Мы славим праздник Рождества Христова», посетили домовой храм в честь Благовещения Божией Матери и Приснодевы Марии.

В отзыве, в частности, выражается благодарность «за очень познавательную подробную экскурсию. Дети узнали и увидели много нового и интересного, познакомились с главной иконой Казанской Божией Матери Коробейниковской. Увидели замечательные поделки с выставки».

Владимир Клименко

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Взято отсюда.

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