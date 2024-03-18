Экскурсия учащихся школы №76 в Симуляционный центр АГМУ

16 марта ученики 10А и 10Б класса школы №76 посетили с экскурсией Симуляционный центр АГМУ. В ходе экскурсии учащиеся познакомились с особенностями работы людей, занимающихся педиатрической деятельностью. Увидели манекены, тренажёры и роботы-пациентов. Врач, кандидат медицинских наук Фуголь Денис Сергеевич, рассказал о своей работе, особенностях обучения студентов в медицинском университете, необходимом багаже знаний, которые нужны врачу в его деятельности.

Экскурсия была познавательной и интересной!

Взято отсюда.

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