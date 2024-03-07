Эксперт ФАО рассказал, сколько соберут зерна в этом году

С прогнозами на урожай этого года познакомил участников Зимней зерновой конференции в Белокурихе Игорь Шпаков, консультант отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Российской Федерацией.

Кукуруза

Бразилия продолжает наращивать экспорт кукурузы. В текущем сезоне он вырастет на 5% и составит, по оценкам ФАО, 51 млн тонн. Основным покупателем бразильской кукурузы последнее время становится Китай. В прошлом году он закупил оттуда 16 млн тонн. В то же время доля импорта кукурузы странами ЕС падает. И причина здесь одна: наводнившее Европу украинское зерно. Примерно половина закупаемой ЕС кукурузы украинская. По этой причине периодически возникают фермерские волнения. Аграрии жгут покрышки и вываливают из зерновозов кукурузу из Незалежной.

Пшеница

В Аргентине в прошлом году из-за жары собрали низкий урожай, и она в целом провалилась по экспорту многих зерновых культур. На этом фоне инфляция составила рекордные 211%. В нынешнем году там сложились благоприятные погодные условия, и страна ожидает относительно хороший урожай. По пшенице он будет на 17% больше прошлогоднего – примерно 15 млн тонн. Но это все-же меньше, чем в сезоне 2021/22 годов, когда было собрано 22 млн тонн.

В Бразилии прошли обильные дожди, которые ухудшили состояние посевов пшеницы, и прогнозы урожая снизились до 8 млн тонн. В итоге страна будет вынуждена дополнительно импортировать пшеницу из соседней Аргентины.

В Австралии осадки наоборот повысили прогнозы урожая пшеницы до 27 млн тонн, но это меньше прошлогоднего, когда намолотили 40 млн тонн.

В Канаде в последние месяцы 70% территории страны являются засушливыми или аномально засушливыми. Урожай канадской пшеницы в текущем сезоне прогнозируется на уровне 31 млн тонн, что на 12% меньше прошлогоднего.

В ЕС перспективы урожая пшеницы ухудшаются. Прогнозируется, что ее соберут 133 млн тонн (-0,5% к прошлому году). Небольшое падение объясняется сокращением посевных площадей из-за чрезмерно влажных погодных условий в западных и северных регионах Европы. А в Германии многие поля затопило, и озимые гниют в земле. Некоторые фермеры будут сеять яровые, но они обычно дают урожайность на 20% ниже.

Рис

По рису ситуация более менее понятная последние несколько лет, поскольку Индия является ключевым мировым экспортером данной культуры, занимая долю в 40%. На фоне роста внутренних цен летом 2023 там был введен запрет на вывоз большинства сортов белого риса, кроме басмати. В результате экспорт обвалился на 80%. И это весь год поддерживало высокие цены на рис.

В апреле-мае этого года в Индии пройдут всеобщие выборы.

«До этого власти будут сдерживать внутренние цены на рис и с большой долей вероятности ограничивать его экспорт. Это обстоятельство будет по-прежнему поддерживать мировые цены на рис на относительно высоком уровне», – считает Игорь Шпаков.

Соя

Из-за жары в тех провинциях Бразилии, где сеют сою, прогнозы на хороший урожай снижаются Сейчас он находится на уровне в 152 млн тонн , что чуть ниже результата предыдущего сезона. Прогноз экспорта в 2024 г. находится на уровне 94 млн тонн против 101 млн тонн в прошлом. Основным покупателем бобов на мировом рынке является Китай, который приобретает их более 60%. Общий импорт сои в Китай в 2023 году возрос почти до 100 млн тонн (+11%).

Но ФАО отмечает в 1 квартале этого года замедление импорта сои на 20%, и связано это со снижением спроса на свинину. После последней вспышки африканской чумы свиней многие китайские животноводы в попытке занять образующуюся на рынке нишу даже в ущерб рентабельности стали наращивать поголовье. В результате предложение мяса существенно обогнало спрос, при этом мировые цены на сою в 2023 году упали на 15%. И тут надо учитывать, что на подходе урожай из Южной Америки, который совокупно будет на 20 млн тонн больше прошлогоднего, предупреждает Игорь Шпаков.

ШУМИЛОВ Евгений Еще читают

Взято отсюда.

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