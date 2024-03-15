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Эксперт назвал марки китайских авто, которых станет меньше в России с 1 апреля

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Эксперт назвал марки китайских авто, которых станет меньше в России с 1 апреля

Машины. Авто Фото: pixabay.com

Эксперт отметил, что вскоре китайские бренды с локализованным производством укрепят позиции, а объемы параллельного импорта снизятся

В России с 1 апреля из-за введения нового утилизационного сбора подорожают поставки автомобилей. Некоторые китайские модели в РФ укрепят позиции, а на некоторые спрос, наоборот, снизится, прогнозирует доцент Московского политеха Анатолий Фиронов. Об этом сообщает “Прайм”.

По словам Фиронова, из-за роста цен объемы параллельного импорта снизятся на 30–40%. Это может стать стимулом для китайских производителей авто локализовать производства в России.

“Локализация позволит снизить себестоимость автомобилей, что приведет к уменьшению цен для конечных потребителей и росту продаж”, – сказал эксперт.

Фиронов отметил, что в прошлом году китайские авто заняли более 50% российского рынка. При этом треть из них была импортирована, большинство – через параллельный импорт.

Так, бренды, которые представлены в России через авторизованные дилерские сети, укрепят позиции. К таким относятся Chery, Changan, Exceed, Geely, Haval, JAC, Jetour, Omoda, FAW, Tank и Great Wall.

Объем параллельного импорта марок Voyah, Tank, Li Auto и ряда других может существенно снизиться. При этом изменения вряд ли повлияют на спрос на такие эксклюзивные модели, как Dongfeng Mengshi M-Hero 917, Zeekr 001 FR, HiPhi X, Z, BYD Yangwang U8 и Hongqi LS7.

Ранее эксперты рассказали, что в России могут вырасти цены на авто. С 1 апреля начнут действовать новые механизмы таможни для автомобилей, которые ввезены из стран ЕАЭС посредством взимания утильсбора по сложной формуле.

Взято отсюда

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