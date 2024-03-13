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Эксперт объяснила, как замораживать продукты и сохранить полезные свойства

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Эксперт объяснила, как замораживать продукты и сохранить полезные свойства

Холодильник Фото: pexels.com

Нутрициолог объяснила, как изменяются свойства продуктов при неправильной разморозке. По ее словам, свежие фрукты и овощи полезнее, чем прошедшие заморозку

Замороженные продукты стоит хранить до года при температуре от -18 градусов и ниже. При этом размораживать еду нужно медленно, чтобы сохранить положительные свойства, передает слова нутрициолога Гульнары Кузиной Sovainfo.ru.

“Лучше всего это делать в холодной воде. Если бросить заготовки в кипящую воду, то они потеряют много полезных веществ. Чтобы получить максимальную пользу от овощей при приготовлении, они должны быть немного “альденте”, – отметила эксперт.

При этом замораживать можно и детское питание, однако его польза уменьшится. Поэтому малышей лучше кормить только свежими фруктами и овощами.

Ранее ученые рассказали, какие продукты в магазинах могут медленно убивать человека. Они пришли к выводу, что ультрапереработанная еда вызывает больше 30 негативных эффектов.

Взято отсюда

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