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Эксперт объяснил, почему российские банки стали чаще отказывать в заявках на ипотеку

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Банки стали внимательнее относиться к платежеспособности заемщиков

Эксперт объяснил, почему российские банки стали чаще отказывать в заявках на ипотеку

Фото: unsplash.com

В России в последнее время выросло количество отказов банков на выдачу ипотеки. Как сообщает телеканал “360”, эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута сказал, что причиной стали ужесточения требования со стороны финансовых организаций.

Сейчас банки внимательнее присматриваются к платежеспособности заемщиков. Кроме того, тщательнее стали проверять и подтверждающие документы.

“Не для всех эта проверка подходит, в связи с этим число отказов увеличилось”, – сказал он.Ракута добавил, что изменился и подход к рассмотрению платежеспособности заемщика, перестав выдавать ипотеку, которая бы обходилась в половину зарплаты.

“Банки начали более тщательно проверять кредитную историю. Этот момент временный, банки могут как ослабить меры по проверке, так и подкрутить их, тогда отказов станет больше”, – добавил эксперт по недвижимости.

новости Алтайский

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