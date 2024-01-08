Эксперт предупредил о волне магнитных бурь в 2024 году

По прогнозам ученых, в 2024 году Солнце достигнет пика своей активности. Это вызовет на Земле магнитные бури, которые могут происходить по несколько раз в месяц.

Как рассказал заведующий лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН Сергей Богачёв, 2024 год будет годом максимума солнечной активности. Это означает, что будут крупные вспышки и крупные магнитные бури , пишут РИА Новости.

В точности их спрогнозировать невозможно, можно лишь говорить об общих тенденциях геомагнитной обстановки, добавил учёный.

Он пояснил, что в 2023 году наступили «некие промежуточные максимумы», которые побили рекорды предыдущего солнечного цикла. На основании этого российские учёные сделали выводы, что в этот раз довольно быстрый рост активности.

Богачев отметил, что предполагается, что в наступившем году на Солнце будут проходить более сильные вспышки.

«Ожидаем, что год будет активный, то есть не будет таких перерывов по 3–4 месяца, как в этом году. Надо привыкать к тому, что в целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти просто еженедельно. В целом заметные бури, я думаю, будут ежемесячно происходить, думаю, 2–3 бури в месяц», — добавил эксперт.

Максимум магнитных бурь на Земле учёные ждут в мае-июне.

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