Эксперт предупреждает: перед погружением в прорубь – посоветуйтесь с терапевтом

Все мы полагаемся на крепкое здоровье и хорошее самочувствие, но есть определённая группа людей, которым категорически не рекомендуются водные процедуры зимой. Кто они?

Сегодня православные всего мира отмечают один из главных праздников – Крещение Господне. Вера, умеренный 15-градусный мороз и яркое солнце вдохновят многих совершить традиционный обряд крещенского купания. Если вы приняли решение окунуться в ледяную воду, послушайте рекомендации Полины Фроловой, заведующей поликлиническим отделением третьей Городской больницы.

Анастасия Первушина

Взято отсюда.

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