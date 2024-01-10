Водитель. Автомобиль Фото: unsplash.com

Эксперт отметил, что китайские производители для адаптации под российский климат могут быстро обновлять комплектующие. Этим отличаются уже закрепившиеся на российском рынке компании

Владельцам автомобилей из Китая нужно внимательно следить за работой электрики, трубопроводов и пластиковыми деталями, заявил автоэксперт Егор Васильев, сообщает sovainfo.ru.

По словам автоэксперта, новые китайские машины еще не прошли инженерную адаптацию к российскому климату. Именно с этим он связывает основные проблемы в работе авто в период резких перепадов температур.

Специалист порекомендовал автомобилистам уделять особое внимание новым брендам на отечественном рынке.

“Часто такие автопроизводители прощупывают почву, не занимаясь адаптацией своих авто к нашим условиям, и только после появления очевидного спроса начинают процессы доводки”, – отметил он.

Водителям китайских электромобилей Егор Васильев порекомендовал оставлять машины на теплом паркинге или подключенным к зарядной станции. Так полный заряд аккумулятора полностью сохранится.

Ранее стало известно, что в России изменят правила сдачи экзамена на водительские права. Новые правила вступят в силу с 1 апреля этого года.

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